 Фракция "Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, - ред), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего... (нет поддержки, - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия также сказал, что слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука – это очевидный монтаж. "Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции...", - сказал он.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

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