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Все про:отставка (2487) Арахамия (203) Слуга народа (608) Гончарук_Алексей (500)

 Фракция "Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука

Фракция "Слуга народа" поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука. Это стало очевидно после сигнального голосования во фракции за отставку главы Кабмина. Но голосов за такое решение нет – фракция однозначно высказалась в поддержку работы нынешнего Кабмина.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, - ред), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего... (нет поддержки, - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия также сказал, что слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука – это очевидный монтаж. "Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции...", - сказал он.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3170363
 
 
 Топ комментарии
 
А в чём Гончарук не прав? Он баран- сам признал, Зеля баран- вообще не вопрос, вот остальные бараны их и поддержали. Фракция "Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука - Цензор.НЕТ 1256
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Бажанский и Дубинский отсосали.....
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Олександр Савченко, екс директор **** коментує записи розмов Гончарука.
ГОЛОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОДІЇ ТИЖНЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Олександр Савченко
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Не просто відсосали, а отримали задоволення, що видно по їхніх задоволений мордах. 😁
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1 год после назначения не имеют право снимать - это по закону, там это однозначно и чётко сказано. ЗЕмафия опять устраивает правовой беспредел плюя на все законы.
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А в чём беспредел? Не сняли ведь. Где зрада?
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Если бы свыня не заступилась,то была бы зрада при любом раскладе.
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А в чём Гончарук не прав? Он баран- сам признал, Зеля баран- вообще не вопрос, вот остальные бараны их и поддержали. Фракция "Слуга народа" проголосовала в поддержку Гончарука - Цензор.НЕТ 1256
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В тому то і справа, що він правий. І стосовно Бубочки, і стосовно себе самого, тому і повинен піти разом з усією зеленою шоблою. В іншому випадку позитивного результату для країни не буде.
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а я все думал шо ж так баранину трудно купить.. а она вся в Раде и министерствах сидит
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А як же Царь Віслюк?Я так розумію шо тепер ми його будемо бачити тільки в відеозверненях на Паску та Новий рік))
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я думаю что все зелёные должны проголосовать за самороспуск .... это будет самый верный шаг.
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объясните плз, что такое сигнальное голосование?
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...это когда ты еще не зе-лох.
только в партии лохов...
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Це коли в "зеленудупу" засунули "гудок" і "продуділи" там "нормативний "акт" - як потрібно голосувати, коли ти "слуга-на-рота"!
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Это как пробное тестирование. Так сказать праймериз
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Народ Пар выпустил и Требует Продолжения Банкета !!! Холодильник открыть некогда и попкорн Кончился.
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После 24 часов, бо тут малолетки шастають.
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А Бажанский и Дубинский всё продолжают долбиться в закрытую премьерскую дверь)
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Что-то мне подсказывает что они долбятся в другой проход..
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никто никуда не уйдет.. терпите патриоты. а если не терпится - ищите другие методы
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ждем с нетерпением новых захватывающих серий сериала под названием зеленый самокат
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а что с удмурдами.. вот ты к примеру.. удмурдЪ, умеешь по-удмурдски?.. знаю, что нет, потому что ты неправильный удмурдъ
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шо можно взять с шумера, возомнившего себя гением во всех ипостасях в калашном ряду Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 8654
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а шо с собачьим?.. плохие учителя в школе.. ты давай, учи, а то гавкаешь с АШИПКАМИ Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 2057
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так ты мне так и неответил хто ты -жаба аль петух или нечто среднее
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Предложения следует начинать с заглавной буквы! Это не я, а твой олигофрен ЛАМАНОСАВ придумал..Ты шо ЛАМАНОСАВА не уважаешь?
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У вас там сейчас медведи на велосипедах...смотри и млей...
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шо, дешевый сериальчик про петухов-профанов на самокатах тебя уже не вставляет?
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Кстати, беня агитировал и Яценюка, но тот почувствовал запах паленой резины.
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А вот неизвестно что для Зе-зе хуже - останется Самокатчик или нет!
Такая вилка - где любое решение плохое)
Играют клоуна!!!
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у меня вообще ощущение что Вова стал президентом по приколу.. поэтому ему что хуже, что лучше как-то однообразно
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К министрам кроме Авакова меньше вопросов в принципе чем к самой партии СН, и Зе.
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То тепер Дубінський у внутрішню опозицію піде? Ну типу як Лещенко і Наєм до Пєті, залишаючись депутатами БПП?
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ой .. та нема вже БПП.. вони давно вже в ПЕСиків навернулися
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Емм, в минулому скликанні (коли там були Лєщ і Наєм) це було ж БПП...
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Ну да, прошло, Лєщ і Наєм перефарбувалися і Наєм став новим свинарчуком в Укроборонпромі, а Лєщ - великим залізничником)) І як Зе допустив до плади цих порохоботів колишніх?) Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 4608
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А шо Петю посадили за злочини? Нє! Одна шобла.. Була шоколадна, стала зелена
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Це як Беня накаже, взагалі, навряд, він звик грати вдовгу.
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світова економіка впливає.. а де варіант..шось не бачу
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А його тут ніт. Бо СН - профани, отже не вміють в економіку
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а я бачу.. навіть нєгр здивований варіантами
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Ну порошенко понятно,а зачем синонимы его ещё там?
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Синоніми? Тобто Порох - одночасно ще й Сорос, Ротшильд та рептилоїд?
Ти диви, який потужний lifeform!
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Так це що виходить, Гончарук прокинув Зевіслюка?
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То есть Зе послал вежливо Беню. Я так понимаю
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Большой облом.петя скупил все призовые места.
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Да, Зеленскому сейчас надо очень серьёзно задуматься ,что ему делать ,потому что карта может лечь так ,что крайним останется именно Зеленский а тогда уже будет поздно реагировать .
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Це йому не загрожує Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 5727 "Порожнеча в голові" (с)
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Что ему делать ??? Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 4626
Подавать в отставку... по-хорошему... Фракція "Слуга народу" проголосувала на підтримку Гончарука - Цензор.НЕТ 191
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Злочинці ОЛІГАРХИ .... вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий
кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ... ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
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Это, шо фракция слуг пошла на перекор зё? Чи зё тоже неподдержал отставку? Типа - хай працює, бо, шо з дурака візмёшь?
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Він ще з Оману не вийшов.. Тєло вродє би здєсь, а душа ще в Омані
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Тут с Прислужниками Урода полностью согласен и поддерживаю , как и они, Премьера Гончарука. Всё что он сказал о ЗЕ это правда.
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