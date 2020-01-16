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Все про:увольнение (1799) Бабак Алена (15)

 Министр регионального развития Бабак напишет заявление об уходе с должности 17 января, - СМИ

Первый министр в правительстве Гончарука возможно потеряет кресло 17 января - им станет руководительница Минрегиона Алена Бабак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Александр Качура в личном телеграмм-канале "Правда Качуры".

Он отметил: "Завтра в 9-00 наш комитет (организации государственной власти ) будет увольнять министра Минрегиона Алену Бабак".

Министр регионального развития Бабак напишет заявление об уходе с должности 17 января, - СМИ 01

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 Эту информацию подтвердила журналист Соня Кошкина

Министр регионального развития Бабак напишет заявление об уходе с должности 17 января, - СМИ 02

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также подтвердила информацию о том, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию.

"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кравчук отметила, что ее, вероятно, заменит глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмигаль, который в пятницу утром прибудет на заседание профильного комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также на заседание фракции "Слуга народа".

По ее словам, Шмигаль может также получить статус вице-премьера Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3170362
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕмафия расчищает путь к дерибану земли.
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Гончарук остался еще на пару месяцев. Зеленский очень тяжело принимает кадровые решения. Он понимает, что, выбив одного, посыплется вся эта будочка. Поэтому он тянет время. Сначала он говорил, что решит кадровые проблемы до нового года, теперь говорит о феврале.
Зеленский пока не понимает, что, оттягивая решение, он превращается в слабака, который только грозится кулачком.
Окружение Зеленского загоняет его в образ глупого и несамостоятельного безвольного политика, а он, не принимая решений, сам себе уничтожает образ "пацана, который не ссыт".
Вадим ДЕНИСЕНКО
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Откуда такая уверенность в том что КВНщик сам принимает решения?? Я лично сомневаюсь.
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ЗЕмафия расчищает путь к дерибану земли.
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Гончарук остался еще на пару месяцев. Зеленский очень тяжело принимает кадровые решения. Он понимает, что, выбив одного, посыплется вся эта будочка. Поэтому он тянет время. Сначала он говорил, что решит кадровые проблемы до нового года, теперь говорит о феврале.
Зеленский пока не понимает, что, оттягивая решение, он превращается в слабака, который только грозится кулачком.
Окружение Зеленского загоняет его в образ глупого и несамостоятельного безвольного политика, а он, не принимая решений, сам себе уничтожает образ "пацана, который не ссыт".
Вадим ДЕНИСЕНКО
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Откуда такая уверенность в том что КВНщик сам принимает решения?? Я лично сомневаюсь.
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Рішення приймає не він сам, але озвучити те рішення мусить він.
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Тупая манипуляция, раз не выгнал - значит слабак. Типа на мужика разгони всех, будь мужиком.
Через три дня об этом даже вспоминать никто не будет.
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Да ну, если б Зеленский мог просто так это сделать. Уволить Гончарука это поссорится с Соросом и лондонским клубом.
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А чого "прєвращаєтся" у слабака? Він є і завжди був слабаком. Це країна бачила ще, коли аналізи незалежній табораторіх здавати відмовився і повістки ігнорував. Бачила, але висновки не зробила.
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Яким насправді він був і є ми знаємо. Мова йде про образ який він створив, чи йому створили і у який велика частина лохотрату повірила.
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Працювала з Альоною Бабак. розумна і порядна людина, але спочатку вступила в самонеміч, а потім несподівано вляпалась в зелене Г.Чомусь зовсім не дивно,що чесна людина з корупціонерами та бандитами не ужилася.
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УП писали, что сама заявление написала... фиг с ним с заявлением... там же писали, что её мол представляли по рекомендации Гончарука, а теперь вместо неё, вроде, человека Ахметова хотят поставить
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кресло как раз в кабмине для этого дякулы, псц, если правда.
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Когда ты бюлетень в урну бросал голосуя за скомороха неужели ты и в правду думал что будет всё по другому? Ну ты и лох!
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Попередники уже не виновные , а виновная мафия , ну и что , к мафии обращаться по поводу повышения зарплат и пенции.Та на кой держать две армии Борцов с мафией и повышать им зарплату, если по вине мафии министры уходят в Одставку.
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первая пошла
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Нахапала будь здоров за всю свою сознательную жизнь нахрапистая чиновница, хватит и детям и внукам.
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