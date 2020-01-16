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 Политика Украины, Экономика
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Все про:судостроение (33) Рябошапка Руслан (253) Офис генерального прокурора (32) Судостроительный завод "Океан" (1) Капацина Василий (1)

 Инвестор завода "Океан" Капацина требует встречи с Рябошапкой из-за ареста предприятия

Инвестор судостроительного завода "Океан" Всилий Капацина требует встречи с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой в связи с арестом предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу завода "Океан" в Фейсбук.

"Как только что я узнал об аресте завода "Океан", я предпринял серьезные усилия, чтобы встретиться с Генеральным прокурором. Не удалось. Я заявлял об этом во время пресс-конференции в среду, публично, через многие СМИ обратился к Руслану Рябошапке и Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но до сих пор никто из Офиса Генерального прокурора не вышел со мной на связь. Как будто нет никаких проблем!

Рябошапка не отвечает на мои звонки и личные сообщения, хотя я знаю, что получает их. Я считаю такую ​​ситуацию недопустимой и требую встречи с генеральным прокурором", - заявил Капацина..

По мнению бизнесмена, подчиненные генпрокурора, не разобравшись, арестовали завод, где работает 700 человек, и который выполняет престижные заказы, в том числе иностранные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына

"Океан" был арестован незаконно и без заботы о последствиях. Меня как владельца завода никто не допросил, даже не опросил. Прошло четверо суток с момента решения суда, а мы до сих пор не видим текста судебного решения об аресте в реестре", - подчеркивает инвестор.

По словам Капацина, если ситуация не разрешится положительно в ближайшие дни, он будет вынужден закрыть завод "Океан". Поэтому требует немедленной  встречи с Рябошапкой, для чего специально приехал в Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура арестовала имущество судостроительного завода "Океан", которое было продано окружению Новинского

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Источник: https://censor.net.ua/n3170361
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапсина -це той утирок, який вважає, що такий завод коштує 1$?
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Прочитал,что этот завод купили за 122 млн грн. Там металла было на сумму поболее этой.
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Капацина чекає районний прокурор та слідчий і місцевий суддя, тому він має шукати адвокатів та гроші на заставу! Буде кожен мафіозний зіц-председатель вимагати зустрічі з Генпрокурором! Смішно просто!
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с таким погонялом и на свободе.. які ж ми добрі
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Прочитал,что этот завод купили за 122 млн грн. Там металла было на сумму поболее этой.
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КГБ-шник и соратник Новинского, значит в первом туре голосовал за Бойка, а во втором - за Порошенка.
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С дуба рухнул ? За какого Порошенка ?
Все кацапы и им подобные голосовали за молодую. команду дилетантов Зе...
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Кацапсина -це той утирок, який вважає, що такий завод коштує 1$?
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Одногривневий "інвестор" вимагає зустрічі з одноразовим генпрокурором.
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там у них на сайте должно быть куда обращаться и расписание приёма граждан)
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Пусть инвесторы привыкают, пришли настоящие ЗЕмародёры и ЗЕбариги..грабить будут по взрослому и по беспределу.
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ПазвАни Баканову па поводу этого черта, это должно сработать!!
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Удивились, что судостроение в Украине ещё есть, и решили добить его в угоду конкурентам с Рашкостана.
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В.Н.Капацина (на словах) патриот Украины. Это не мешает ему планировать бОльшую часть ССЗ "Океан" под перегрузку, а меньшую- под судостроение. Кого зебилы посадят туда после Капацины- можно только догадываться, но строить там уже точно ничего не будут.
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Це якась умора з цим Кацапіною. Тільки з третього разу мені вдалося прочитати цю хвамілію вірно. Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства - Цензор.НЕТ 9963
Але я це таки зробила: Капацина! Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства - Цензор.НЕТ 1763
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теж не з першого разу, спочатку бог зна що прочиталося Інвестор заводу "Океан" Капацина вимагає зустрічі з Рябошапкою через арешт підприємства - Цензор.НЕТ 5084
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а на каком основании, какой-то инвестор, имеет право напрямую ЗВОНИТЬ, Генпрокурору. по аресту?? Решать вопрос?? Иди в суд, обжалуй и тд. Какой это инвестор? Иди по закону! Ахренеть, оно вопит, что с ним. никто на связь не вышел. Кто, президент? Генпрокурор? Наплодили идиотов. Нет закона? Обжалуй, кричи и тд.
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