 Погибшего на Донбассе украинского воина 92-й ОМБ Алексея Кучкина похоронят на Днепропетровщине 18 января

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Алексей Кучкин, 1995 года рождения, уроженеце села Первухинка Богодуховского района Харьковской области, старший солдат, старший стрелок механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 января в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения головы, нанесенного снайпером наемников РФ.
Чин похорон состоится на Аллее Славы военного кладбища Каменского в 12.00.
У него остались мать, брат, жена и сын от первого брака.