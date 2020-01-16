 Пара украинских фигуристов Нестерова - Даренский завоевала бронзу зимних юношеских Олимпийских игр-2020. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.

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Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision, которая заняла третье место. Вместе с нашими фигуристами на пьедестал взошли Андрей Мозалев (одиночное катание, Россия), Регина Шерман (одиночное катание, Венгрия), Натали Д'Алессандро / Брюс Уэдделла (спортивные танцы на льду, Канада). Команда набрала 18 очков.

Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, президент НОК Сергей Бубка поздравил с успешным выступлением фигуристов Софию Нестерову и Артема Даренского, их тренера Вячеслава Ткаченко, а также Украинскую федерацию фигурного катания на коньках во главе с Михаилом Макаровым. Он пожелал и в дальнейшем уверенно шагать к новым олимпийским победам.

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