 Пара украинских фигуристов Нестерова - Даренский завоевала бронзу зимних юношеских Олимпийских игр-2020. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.
Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision, которая заняла третье место. Вместе с нашими фигуристами на пьедестал взошли Андрей Мозалев (одиночное катание, Россия), Регина Шерман (одиночное катание, Венгрия), Натали Д'Алессандро / Брюс Уэдделла (спортивные танцы на льду, Канада). Команда набрала 18 очков.
Как сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, президент НОК Сергей Бубка поздравил с успешным выступлением фигуристов Софию Нестерову и Артема Даренского, их тренера Вячеслава Ткаченко, а также Украинскую федерацию фигурного катания на коньках во главе с Михаилом Макаровым. Он пожелал и в дальнейшем уверенно шагать к новым олимпийским победам.
а они не тупая вата, как усик и ломаченко или нет?
не знаете?