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 Политика Украины
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 Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов выразил претензии к новой власти как градоначальник одного из крупнейших городов страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мэр Днепра отметил: "Мне многие говорят: "Ты чего всё время вылазишь и умничаешь? Почему тебе бесконечно всё не нравится? Ну и, вообще, этот Филатов явно не любит новую власть"

Отвечаю по пунктам.

Во-первых, я никуда не вылажу, туда, где это меня не касается.

Ни сейчас, ни в прошлом. Если Вы обратили внимание, то я не ретранслирую своё "особо ценное мнение" ни про рынок земли, ни про ФОПы, ни про обмены пленными, ни про Юзика сотоварищи.

Меня не интересует отдых в Омане и запоздалая реакция на сбитый "Боинг".

Вернее, всё это, конечно, меня интересует, но не моего ума дело это комментировать, пока я сижу в своём кресле.

А, во-вторых, сижу я в своём кресле потому, что земляки выбрали меня представлять Днепр. Территориальную громаду. Её интересы.

И даже если землякам очень нравится новая власть и отдали они за неё под 80 процентов голосов, то я всё равно не буду молчать, когда "слуги народа" вешают землякам лапшу на уши в той сфере, за которую я отвечаю.

...

Скажите, а за что я должен любить новую власть?

За минус 2 миллиарда в бюджете города?

За приостановку соцэконома и фонда регионального развития?

За остановленные стройки?

За вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы?

За возбуждение низменных чувств люмпена обвинениями в адрес всех и вся?

За плодящиеся в геометрической прогрессии уголовные дела, которые по итогу ничем не заканчиваются?

За распоясавшихся окончательно "правоохранителей", которые под видом борьбы с коррупцией, просто перераспределяют сферы влияния и потоки?

...

За что?
За сворачивание прав местного самоуправления?
За почти "картотеку"?
За потоки лжи?
За поиск без вины виноватых?

...

И сейчас, и при Порошенко, я криком кричу: отдайте территориальным громадам экологический контроль. Именно мы, а не чиновники из Киева дышат этим дерьмом.

В ответ - тишина.

Отдайте территориальным громадам администрирование местных налогов.

Тишина.

Отдайте регулирование игрового бизнеса. Наши улицы заполонили нелегальные казино.

Тишина.

Дайте возможность создать местную полицию. Ибо нет у мэров процессуальных прав бороться с наливайками, наркоманьем и захватом земли.

Тишина.

Переподчините местным советам земельные кадастры. Там - кошмар.

Тишина.

Примите, в конце концов, Муниципальный кодекс!

Тишина.
Тишина.
Тишина.

...

Вернее нет.

Не тишина.

В ответ нам непрозрачно и в турборежиме предлагают перекроить Конституцию, изменить административное устройство государства и прислать из Киева "смотрящих".

И всё время пугают досрочными выборами.

Которых никто не боится.

Но, при этом, с зассаными глазами говорят, что все эти безобразия и есть углубление децентрализации.

...

Вы, ребята, вместо того, чтобы постоянно лезть к местным советам в карман и плевать им в душу, лучше экономикой займитесь.

ЭКОНОМИКОЙ.

Рабочими местами.
Доходами граждан.
Чтобы у людей денег в кошельках прибавилось.
Бабулетов.

Да хотя бы один новый завод постройте.

При вас промпроизводство начало валиться каждый месяц!

...

Нет, ребята, не буду я вас любить.

Не буду.

...

И остальные разлюбят вас тоже быстро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации

Источник: https://censor.net.ua/n3170354
 
   
 Топ комментарии
 
Зедібіл, ти 5 років волав що в найбіднішій країні Європи, найзаможніший президент...
Зараз, коли за твої гроші в найбіднішій країні Європи найдорожчий уряд і парламент, - ти мовчиш! В чому справа? Волалка зламалася?!
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Я бы так не сказал. На фоне ЗЕбильных кловунов сейчас даже Виталя Кличко смотрица как гигант мысли и мастер красноречия. Помните как при Порошенко была тонна мемов и фотожаб про Кличко? А сейчас? А сейчас Кличко уже совсем не тупой и не смешной ..есть на кого фотожабы делать. Пришли кловуны повеселей.
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Хорошая и главное чётко по делу характеристика ЗЕмародёрам. Это вам не Порошенко, эти ЗЕбанюки будут грабить по настоящему, по серьёзному.
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А преставляєтє, что сєйчас би творілось, єслі б всєм вєліко і малорусскім міром нє скінулі Порошенка ?
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при Мародьоре мы бы вообще пропали Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов - Цензор.НЕТ 5176

сейчас ЗЕльоная жесть, а был бы ЧОКОлядний армагедон
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обсуждали бы куда пошел, что поел, на кого косо посмотрел этот злобный Порошенко.
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Устамі младєнца, глаголят: Бєня+Юля, і прімкнувший к нім господін А.
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Отдайте регулирование игрового бизнеса. Наши улицы заполонили нелегальные казино.
Тишина.
Дайте возможность создать местную полицию. Ибо нет у мэров процессуальных прав бороться с наливайками, наркоманьем и захватом земли.
Тишина.
Переподчините местным советам земельные кадастры. Там - кошмар.
Тишина. Источник: https://censor.net.ua/n3170354

фигасе запросы
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Зедібіл, ти 5 років волав що в найбіднішій країні Європи, найзаможніший президент...
Зараз, коли за твої гроші в найбіднішій країні Європи найдорожчий уряд і парламент, - ти мовчиш! В чому справа? Волалка зламалася?!
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боря думает, шо по сравнению с зелеными он умнее их в геометрической прогрессии, хотя на деле промежуток меж ними -ноль целых пять десятых
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Я бы так не сказал. На фоне ЗЕбильных кловунов сейчас даже Виталя Кличко смотрица как гигант мысли и мастер красноречия. Помните как при Порошенко была тонна мемов и фотожаб про Кличко? А сейчас? А сейчас Кличко уже совсем не тупой и не смешной ..есть на кого фотожабы делать. Пришли кловуны повеселей.
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то да, на их фоне виталя - ветеран, гигант мысли и надежда украинского народа
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Конечно Кличко гигант мысли, по сравнению с зелеными шмарклями!
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никто и не спорит, на их фоне Виталя просто бог-интеллектуал
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Ну как так?
Зеленского торжественно объявили "одним из влиятельнейших политиков в мире".
Гончарука назвали "лучшим премьер-министром за всю историю Украины.

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всё в "лучших" традициях... объявить\назвать себя любимых лучшими, а к следующим выборам понять, что объявления были ошибочными)
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ці титули дійсні лише в межах одного кварталу.. юзік там- наприклад-Робін Гуд нації
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Коломойський
Аваков
Медведчук
Портнов
Ці чотири куска гімна мають найбільше відношення до хаосу в Україні. Коли прийде час ми повинні їм віддячити по повній.
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В 2014 уже отблагодарили...
Запомни одно правило,в крайних остаются и расхлёбывают только простые граждане.У Портнова и компании,всё будет или очень хорошо или просто отлично.
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Забываеи о самом главном! Бог, не фраер! Ничего хорошего у портнова и ко не будет!
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Хорошая и главное чётко по делу характеристика ЗЕмародёрам. Это вам не Порошенко, эти ЗЕбанюки будут грабить по настоящему, по серьёзному.
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Другими словами: отдайте местным царькам полицию, землю и бюджет. И это никакая не федерализация, ага.
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дайте, дайте и гешефт будем пилить на местах
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Кстати про милицию правильно. В Америке система работает замечательно.
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справедливости ради - в Америке ето многолетний опыт от ранжеров периода борьбы за независимость.
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Ти"нову" не любиш, а я всіх тих гнид, які зараз "керують" і 29 років "керували" до них! Бо це не керівники, не державні діячі, не державні службовці, а виродки тупі, вори злодії, зрадники держави та народу!
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Зе опять навтыкали... Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов - Цензор.НЕТ 7911
Впрочем оманский віслюк уже привык к этому - понял что он 0 полный...
Понял - и смирился..
А еще недавно таким грозным был...
Кричал на всех... - не давно еще...

Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов - Цензор.НЕТ 3285
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Самое интересное другое, Филатов тоже был в днепропетровской команде Коломойского, как и Зеленский. Что же произошло,что он ушел от них?
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нема вже днєпрапєтровской.. читай новини Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов - Цензор.НЕТ 4032
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Ай молодец,хоть кто-то язык в жопу не засунул!
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Не засунул, потому что уголовные дела висят.
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Бог любить Україну тому й посилає кари усякі для стійкості нашого духу. Але нажаль він послав найстрашнішу , відібрав розум у людей на 73%.
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Главное у Бори все в Днепре супер.Все порешал,разрушил,теперь надо на госуровень лезть.За мост ответь сначала.Так сделать его мог только великий "специалист".Не на того поставил на выборах,вот и бесится "правдолюб".
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Боря, ты ещё за мост не рассчитался. Спихнул всё на Лысенко и радуется. Так что помалкивай пока.Может тебе и нацгвардию свою сделать?
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"Надеюсь я коллег не раню, сказав о нашей безнадежности, поскольку Пушкин - слушал няню, а мы - мерзавцев разной сложности". И. Губерман.
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Отвечать по пунктам и считать украинцев люмпенами Филатова научил Порошенко. Филатов в свою очередь пообещал Порошенко победу на выборах в Днепре. Теперь Филатова и Порошенко объединяет борьба с новой властью, при которой воровать и распиливать бюджет уже не удается ни первому ни второму. Также Филатов понимает, что на предстоящих выборах мэра он окажется как и Порошенко - за бортом (на свалке ТБО) и за воровство и махинации ему тоже придется отвечать перед законом.
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Вы, русские, реально по пьяни все деланные, такой бред строчить.
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Боря по сравнению с зеленой камарильей - пацан еще ничего.
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угу Філатов святий і в рот нє брал.. алкоголя..треба давно ввести розстрільну статтю.. воші забігають
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Ага...
Значит, премьер-министр был прав...
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