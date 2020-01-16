 Не люблю новую власть за вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы, - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мэр Днепра отметил: "Мне многие говорят: "Ты чего всё время вылазишь и умничаешь? Почему тебе бесконечно всё не нравится? Ну и, вообще, этот Филатов явно не любит новую власть"
Отвечаю по пунктам.
Во-первых, я никуда не вылажу, туда, где это меня не касается.
Ни сейчас, ни в прошлом. Если Вы обратили внимание, то я не ретранслирую своё "особо ценное мнение" ни про рынок земли, ни про ФОПы, ни про обмены пленными, ни про Юзика сотоварищи.
Меня не интересует отдых в Омане и запоздалая реакция на сбитый "Боинг".
Вернее, всё это, конечно, меня интересует, но не моего ума дело это комментировать, пока я сижу в своём кресле.
А, во-вторых, сижу я в своём кресле потому, что земляки выбрали меня представлять Днепр. Территориальную громаду. Её интересы.
И даже если землякам очень нравится новая власть и отдали они за неё под 80 процентов голосов, то я всё равно не буду молчать, когда "слуги народа" вешают землякам лапшу на уши в той сфере, за которую я отвечаю.
...
Скажите, а за что я должен любить новую власть?
За минус 2 миллиарда в бюджете города?
За приостановку соцэконома и фонда регионального развития?
За остановленные стройки?
За вопиющий непрофессионализм, шапкозакидательство и бесконечные скандалы?
За возбуждение низменных чувств люмпена обвинениями в адрес всех и вся?
За плодящиеся в геометрической прогрессии уголовные дела, которые по итогу ничем не заканчиваются?
За распоясавшихся окончательно "правоохранителей", которые под видом борьбы с коррупцией, просто перераспределяют сферы влияния и потоки?
...
За что?
За сворачивание прав местного самоуправления?
За почти "картотеку"?
За потоки лжи?
За поиск без вины виноватых?
...
И сейчас, и при Порошенко, я криком кричу: отдайте территориальным громадам экологический контроль. Именно мы, а не чиновники из Киева дышат этим дерьмом.
В ответ - тишина.
Отдайте территориальным громадам администрирование местных налогов.
Тишина.
Отдайте регулирование игрового бизнеса. Наши улицы заполонили нелегальные казино.
Тишина.
Дайте возможность создать местную полицию. Ибо нет у мэров процессуальных прав бороться с наливайками, наркоманьем и захватом земли.
Тишина.
Переподчините местным советам земельные кадастры. Там - кошмар.
Тишина.
Примите, в конце концов, Муниципальный кодекс!
Тишина.
Тишина.
Тишина.
...
Вернее нет.
Не тишина.
В ответ нам непрозрачно и в турборежиме предлагают перекроить Конституцию, изменить административное устройство государства и прислать из Киева "смотрящих".
И всё время пугают досрочными выборами.
Которых никто не боится.
Но, при этом, с зассаными глазами говорят, что все эти безобразия и есть углубление децентрализации.
...
Вы, ребята, вместо того, чтобы постоянно лезть к местным советам в карман и плевать им в душу, лучше экономикой займитесь.
ЭКОНОМИКОЙ.
Рабочими местами.
Доходами граждан.
Чтобы у людей денег в кошельках прибавилось.
Бабулетов.
Да хотя бы один новый завод постройте.
При вас промпроизводство начало валиться каждый месяц!
...
Нет, ребята, не буду я вас любить.
Не буду.
...
И остальные разлюбят вас тоже быстро".
сейчас ЗЕльоная жесть, а был бы ЧОКОлядний армагедон
Тишина.
Дайте возможность создать местную полицию. Ибо нет у мэров процессуальных прав бороться с наливайками, наркоманьем и захватом земли.
Тишина.
Переподчините местным советам земельные кадастры. Там - кошмар.
Тишина. Источник: https://censor.net.ua/n3170354
фигасе запросы
Зараз, коли за твої гроші в найбіднішій країні Європи найдорожчий уряд і парламент, - ти мовчиш! В чому справа? Волалка зламалася?!
Зеленского торжественно объявили "одним из влиятельнейших политиков в мире".
Гончарука назвали "лучшим премьер-министром за всю историю Украины.
Аваков
Медведчук
Портнов
Ці чотири куска гімна мають найбільше відношення до хаосу в Україні. Коли прийде час ми повинні їм віддячити по повній.
Запомни одно правило,в крайних остаются и расхлёбывают только простые граждане.У Портнова и компании,всё будет или очень хорошо или просто отлично.
Впрочем оманский віслюк уже привык к этому - понял что он 0 полный...
Понял - и смирился..
А еще недавно таким грозным был...
Кричал на всех... - не давно еще...
Значит, премьер-министр был прав...