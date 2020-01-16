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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4282) донецкий аэропорт (485)

 "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский

"Киборги" - защитники Донецкого аэропорта доказали, что украинцы не отдадут ни клочка собственной земли.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя - "киборги". Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину. Каждый знает, что "киборг" - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой", - отметил Зеленский.

Обращаясь к защитникам Донецкого аэропорта, он заметил, что они "выстояли там, где не выдержал бетон" и даже враг признал их несокрушимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине отмечают День памяти "киборгов"

"Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни клочка украинской земли. Герои не умирают", - написал президент.

Киборги доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский 01

Также смотрите: В память о погибших в ДАПе воинах обещаю стоять в Раде до конца, - "киборг" Костенко (Гром). ФОТО

Напоминаем, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". 

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала ДАП погибли 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Также смотрите: "Боялись все. Но никто не захандрил и не сдался", - бойцы 3-го отдельного полка спецназа о первом бое за донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. ВИДЕО

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые — посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/n3170353
 
   
 Топ комментарии
 
В отличии от тебя, Лошара.
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а яким боком цей віслюк до кіборгів? "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1262
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А яке відношення бідоносець оманський має до кіборгів?
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а яким боком цей віслюк до кіборгів? "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1262
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Ну як...коли вони воювали з макшанями - Кловун ховався. За маминою хатою в кущах.
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А яке відношення бідоносець оманський має до кіборгів?
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він просто, не позорно, здав території, за які поклали сотню життів......
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Нет, он отвел войска из серой зоны, куда раньше просто зашли по приказу прошлого командования, сблизившись в врагом и объявили это "отвоевыванием территории".
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ти переплутав цей сайт з вашою госдурою скоморох сохатий
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Він би заборонив кіборгам стріляти.
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а про ********** палочки зеленая шмаркля ничего не сказала?
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Киборги доказали, а ты, Зеля , при чем тут? Ты даже на призыв не пришел. Да и готовишь закон распродажи украинской земли толстосумам. Тебе ли о земле говорить?
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гарні слова.. але сьогодні я не бачив державних прапорів з чорними стрічками у місті з цієї події.. тому дивні ваші слова
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Если бы Парашенко не дал приказ на прекращения огня то ДАП не сдали бы.
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якби групировку Гіркіна розбомбили з повітря під час відзоду з Слвинська.. Порох ще та ****
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ти собі просто уяви хід подій, якщо б говнокомандувачем, в ті часи, був віслюк оманський......
зараз сєпари би через Дніпро за пенсіями ходили
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я не заперечую.. але могли це все припинити ще 6 років тому
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не могли..... Порох зробив багато помилок, але вирішення цього конфлікту від нього одного не залежало..... ******** має свої плани і, в кілька разів, сильнішу армію..... тому, одного нашого бажання це припинити, явно не достатньо...... або мир на умовах козломордих - це те, до чого зараз іде зелений віслючок
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Откуда каждую неделю борты с раненными, марзота зеленая?
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С "агрессии"(с) против Украины,которую один гомнокомандующий завершил за 2 недели
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чья б крова мычала, зеленский!

Вернее, чей би віслюк иакал.
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А що це Сцикло вже так заспівало?
За це Нелох забув вже?
https://youtu.be/QduwX0NfzeU
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Кіборги не віддавали українську землю, а Зе своїм розведенням віддав. Зе написав про Піски. Так от у мене родичі 3 роки там служили, а при Зе не хочуть знову до армії.
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Тобто, твої родичі воюють не за країну/державу, а за конкретну людину?
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Пан Зеленский постарел.... похоже под гнетом государевых проблем наступает старость, руководить государством это не на пианино играть....
Кстати говорить лозунгами с дивана, это не кровь проливать.... хотя думаю взрослый президент это понимает.
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Киборги доказали, что ОНИ не отдадут ни клочка Украинской земли.
А ты ее просто продашь.
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В отличии от трусливого дезертира клоуна который не тока сдает но еще и продает
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они Герои..., а ты сволочь зеленая...
сдаешь украинские земли рашистам... - просто так..., без войны...

https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-pozvonil-merkel-govorili-o-samolete-mau-i-tranzite-15012020150100

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗВОНИЛ МЕРКЕЛЬ

Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.



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Хоть к вечеру раскачался.Наверно только сегодня узнал,кто такие киборги...
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В фейсбуке этот пост появился около 18 часов.....или это еще не вечер?
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ни клочка не отдадим, а черноземы продадим - высшая логика зеленой материи, украине давно не хватало зеленых патрыотов
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Україна пишеться з великої літери, удмурдЪ "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7875
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я удмурдську ніхт ферштейн..пиши людською "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1123
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так ты шо - полиглот подплинтусный шоле? по шумерьски могешь квакать?
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а ти что плохо в школє учішся? почєму твой собачій такой плохой? столько ашіпок.. айяйяй "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2074
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так я не понял - ты квакаешь или кукарекаешь?
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а шо лішняя храмасома связиваєт чєлюсть удмурда ілі нєт? раскажи "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8781
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Не отдадим клочка земли и отступает. Брешет аки ***** уже.
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А ти тут курва гнила до чого ??? Згадав ***** за кіборгів...
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В той час як ці героі вмирали за Украіну співаючи наш гімн , ти нелох паскудив Украіну в своєму 95 цирку
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слова Зеленой Шмаркли про "киборгов" звучат как "глум" и не прикрытое издивательство..
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зємля ізмєряєца пядямі, ето бумага клочкамі
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Петра 5 років питали.. тепер зеленого гнома 5 років питати будемо
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а теперь и ты гугл транслейт ...питаеш ....
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дурнику..я українською як і польською спілкуюся вільно..а вашу удмурдську не довчив..каюсь "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8836
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не знаю удмуртської або Полської ... а на рахунок української....повчися
ПС/ можливо полська тобі рідніша ???
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Та звісно шо українці не віддадуть,а впевненості на твій рахунок якось нема.
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у Зеленского свой ДАП, по сути и пока мусора выигрывают эту войну ...
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тОлько один вопрос. Почему "киборги" у тебя Зеленского в тюрьмах, а оккупантов и сепаров ты освободил? Спасибо за ответ.
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Это как круговорот воды в природе....скоро будет так что одних и тех же будем менять "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 837
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Блазень! Ты первый,кто сдаешь интересы Украины! Какое ты имеешь отношение к Киборгам? Тот, кто смеялся с Майдана, Украины, сейчас произносит слово Киборги! Противно даже читать! Харант хренов!
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и шо дальше ? им в Польшу тикать ?
что мусора повесят на киборгов ?
разрушение собственности народа ДНР ?
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"Киборг" не сдали, а ты, "говнюк", сдаёшь... Вместе с "киборгами"...
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Вот пошлите пан Президент тех десантников,которые позорно вышли из Крыма 2014году,опять в Крым на о. Тузла пусть там как КИБОРГИ подержат в обороне о. Тузла,чтобы Московия не привыкала к чужому
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Феєричне мудло !!! Це після заяв про готовність здати чергові території України терористам !!!!
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" "Киборги" доказали:.."
именно за это моника их ненавидит и мечтает пекресажать
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в нас в історії не так багато прикладів героїзма, на яких мають вчитися нащадки.. це просто супер приклад і маємо це доносити до кожного свідомого українця..мємо нарешті стати нацією.. як поляки чи угорці.. чим ми гірші?
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Здивував. Не очікував від нього такої заяви.
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оно тебя еще не удивило ? .... да ты прям золотая надежда электората ...
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Клоуны не способны доказывать!,они способны смешить!,просто победил телевизор!🤡
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Ослик накакашкал на своей странице в фейсбуке.
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киборги то да, не отдаст, но вот бубочка просто отодвинет границу и потом уже какая разница.
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скорее всего Зеленский и не читал , что там ему на Фейсбуке
кто то написал, не удивлюсь, если копипаст
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Опа! Доказывать тебе надо! А ты ничего не попутал,когда кусочки отдавал,за которые не один десяток ребят головы положили,когда ты в вонючем " квартале" Нашу Мать Украину шлюхой называл! Фу,****! Не могу больше ничего писать,только слезы и горе...
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Скоро и второй эшелон артистов приедет в Украину с Московии в знак дружбы. "Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 149 Редактировать или удалить это"Кіборги" довели: ми не віддамо жодного клаптика української землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3132
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Расскажи им хохму про порно -актрису.и про то как ты трубадурил в Горловке в 15 ом.
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"Он еще...танцует?? Танцует....." Реплика Приображенского, как нельзя лучше характеризует нынешнюю власть..."пропал дом...."
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Киборги не отдадут, но президент может дать приказ отвести войска. Тоже доказано... 😜
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Вова пора слова підкріплювати ділом...
Скільки нових танків за час твого президентства потрапить в армію? А нових літаків?
Час біжить дуже швидко... Скоро буде рік твого президентства... Що в досягненнях?
Пора припиняти відпочинки і починати працювати... Інакше наступні вибори може виграти вітя прохфесор...
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