 "Киборги" доказали: мы не отдадим ни клочка украинской земли, - Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя - "киборги". Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину. Каждый знает, что "киборг" - это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой", - отметил Зеленский.

Обращаясь к защитникам Донецкого аэропорта, он заметил, что они "выстояли там, где не выдержал бетон" и даже враг признал их несокрушимость.

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"Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни клочка украинской земли. Герои не умирают", - написал президент.

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Напоминаем, бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. За стойкость украинских защитников назвали "киборгами".

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала ДАП погибли 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских воинов, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые — посмертно.