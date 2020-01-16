 Идентификация тел погибших в Иране украинцев завершена в Тегеране, их передадут до 19 января, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

В сообщении отмечается: "Эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину.

По предварительной информации передача тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.