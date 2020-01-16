 "Укрзализныця" увеличила периодичность экспресса "Киев-Тернополь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По данным УЗ, с 23 января поезд №747 Киев-Тернополь будет курсировать ежедневно, а не через день. Изменения в расписании позволят улучшить сообщение между Тернополем и Киевом и обеспечить удобную пересадку на внутренние и международные маршруты.
"Скоростной поезд Интерсити №747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42. В обратном направлении из Тернополя он отправляется 04:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань. Винница, Калиновка-1 и Казатин", - говорится в сообщении.
«Я вважаю, що український мовний продукт не потрібно квотувати. Він має бути стовідсотково українським із врахуванням мови меншин для їхнього нормального політичного та культурного розвитку. Потрібні достатні години мовлення для росіян, угорців, поляків, болгар, румун, кримських татар. Це навіть не треба обговорювати. Сама ідея, що в державі переважна більшість населення вважає себе українцями, але свою рідну українську мову квотує в телевізійному ефірі, є дегенеративною. У нас при першій-ліпшій нагоді президент України переходить на чужу мову. Якщо люди не мають поваги до себе і своєї мови, вони ніколи не створять державу, яка буде поважати їх і саму себе».
Подобный график и у поезда на Каменец.
Поясняю.
Поезд приходит в конечный пункт и отправляется оттуда в то время, когда там уже не ходит не только пригородный, но и городской транспорт.
Нахрена, спрашивается в задаче, такой скоростной поезд, если потом, что бы добраться в нужную точку в тернопольской области надо потратить в два раза больше времени, чем на поездку из Киева?
Це частота відправлень збільшиться, а період і періодичність зменшиться.