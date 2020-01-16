 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, ну и в том числе граждан Российской Федерации, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть на России поют", - отметил политик.
Нардеп считает, что это определенный тест для Службы безопасности Украины, потому что решение СБУ относительно этих гастролеров покажет все реалии и внесет ясность.
"Ну и посмотрим, готова СБУ проявить принципиальность, как с "Воровайками", которым выдали запрет. Или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения", - добавил он.
Артев отмечает, что концерты с участием таких персонажей содержат опасные риски и это следует учитывать.
"Должен в очередной предупредить Службу безопасности Украины - в случае вашей бездеятельности, эти концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предвидеть", - подчеркнул политик.
От Metallica один раз приїхала в 1997 чи 1998 і майже повний Олімпійський зібрала! На Scorpions квитки розбирають за півроку до концерту, а вони в великому Палаці спорту виступають. Rammstein, Kiss, Deep Purple - всі вони стадіони зібрали, а на них квитки дорожчі, ніж на Сюткіна. Нафіга тоді кацапів возити?
Об этом говорится в соответствующем документе на запрос всеукраинской общественной организации "Ветеранское братство".
"Решение комиссии следующее. Понижение в должности полковника Ноздрачева. Никакого понижения в звании, никакого увольнения. Это означает, что через полгода или год, когда все уляжется, он спокойно будет занимать должность не хуже от первоначальной", - комментируют решение по Ноздрачеву на Facebook-странице организации.
Но неужели нельзя принять закон: русским в Украину въезд воспрещен. Точка.
В чем проблема??
Мол, в Украине сейчас "наша власть", "несите нафталиновый русский мир недалёким хохлам"...