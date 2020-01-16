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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев

Российским исполнителям, которые выступают перед оккупантами в Крыму и поддерживают аннексию, должен быть запрещен въезд в Украину. Соответствующее обращение от народных депутатов было направлено в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, ну и в том числе граждан Российской Федерации, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть на России поют", - отметил политик.

40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев 01
40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев 02

Нардеп считает, что это определенный тест для Службы безопасности Украины, потому что решение СБУ относительно этих гастролеров покажет все реалии и внесет ясность.

"Ну и посмотрим, готова СБУ проявить принципиальность, как с "Воровайками", которым выдали запрет. Или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Артев отмечает, что концерты с участием таких персонажей содержат опасные риски и это следует учитывать.

"Должен в очередной предупредить Службу безопасности Украины - в случае вашей бездеятельности, эти концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предвидеть", - подчеркнул политик.

Также читайте: Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3170349
 
   
 Топ комментарии
 
А СБУ само не может запретить гастроли , ждут пока их попросят ??? Чорт Баканов уже вернулся с Куршавеля ???
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Це жах, якщо таким виконавцям дозволяють заробляти в Україні.
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А те "службисты" стоят в очередях за билетами на эти концерты...
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а чого хай їдуть.. а от тих шо прийдуть їх послухати занести в окрему амбарну книгу.. це- воші і їх треба давити
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Пенсионер Серов решил срубить деньжат по лёгкому
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это недорозумение серов само с Николаева... а теперь кабыздох носитель рЮського мира
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Це жах, якщо таким виконавцям дозволяють заробляти в Україні.
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А что на это скажет литинант бакланов? Или сразу в Куршавель рванет...как оьычно..
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А СБУ само не может запретить гастроли , ждут пока их попросят ??? Чорт Баканов уже вернулся с Куршавеля ???
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А вы с какой целью интересуетесь? Может вы "ахент крымля" и там хотят уточнить.
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У меня этот вопрос вызывает животрепещущий интерес .
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быстро сбу поменяло погоны, теперь их нужно просить
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Как всегда гражданское общество на страже. 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма, - Арьев - Цензор.НЕТ 6329 А где те службисты, которым это положено делать по должности?!
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А те "службисты" стоят в очередях за билетами на эти концерты...
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приоткрыли дверь етим кацапским певцам ротом в Украину - теперь ссаными тряпками не отмахаешься от них.
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Почему СБУ не берёт на учёт тех Депутатов и чиновников,которые допускают приезд "гебельской" оккупационной группы артистов,которые пропагандируют руську жизнь в московском Рейхе?
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Я не розумію, чому вони возять цих кацапів, які навіть невеликий Палац "Україна" заповнити не можуть? Який зиск

От Metallica один раз приїхала в 1997 чи 1998 і майже повний Олімпійський зібрала! На Scorpions квитки розбирають за півроку до концерту, а вони в великому Палаці спорту виступають. Rammstein, Kiss, Deep Purple - всі вони стадіони зібрали, а на них квитки дорожчі, ніж на Сюткіна. Нафіга тоді кацапів возити?
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Полковника Алексея Ноздрачева, который отметился скандальным заявлением об реинтеграции украинских военных с россиянами и боевиками, что воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе, получил за это высказывание дисциплинарное взыскание.
Об этом говорится в соответствующем документе на запрос всеукраинской общественной организации "Ветеранское братство".
"Решение комиссии следующее. Понижение в должности полковника Ноздрачева. Никакого понижения в звании, никакого увольнения. Это означает, что через полгода или год, когда все уляжется, он спокойно будет занимать должность не хуже от первоначальной", - комментируют решение по Ноздрачеву на Facebook-странице организации.
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Это после того, как министр обороны(!!!!) воюющей страны (!!!!) поехал на праздники к теще в Москву!!!! В страну агрессор!!! В страну, которая убивает твоих подчинённых!!!!
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Не гони беса, кацап. У него тёща живёт в Запорожье... 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4794
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Они Все в нафталине , петь под фонограмму не могут . Говорят и не думают , а ждут преференции , будит ходить по сцене мурлыкать , в своем понятии Овощи Блин.
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Малоросс дитя Авраама-сепарская его натура, свой прибор ложил на депутатов и народ Украины, сейчас он позвонит Баканову и все порешает
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Козломордой эстраде нечего делать на Руси-Украине.
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По-моему, это даже не должно обсуждаться.Плюнул на все международные законы- утрись и сиди в Мухосранске, пой скрепным, пока они боярой заливаются
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как уже это надоело! каждая рашен собака оттуда сюда прется, и постоянно надо от них отбиваться!
Но неужели нельзя принять закон: русским в Украину въезд воспрещен. Точка.
В чем проблема??
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Им ФСБ разрешило въезд.

Мол, в Украине сейчас "наша власть", "несите нафталиновый русский мир недалёким хохлам"...
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Всего 40? Остальные слуги, наверное, на эти концерты уже билетики прикупили.
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когда то Серов на сцене обоссался , нам не нужен ссыкун .
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вот именно то, что я написал ниже …. нужно раком ставить не Сюткина, а кронас бизнес груп, котрые эти концерты организовало и руководство палаца Украины.
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ціх кронасів усіх коблом та на передову, щоб своїх в Україну не кликали!!!!
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Нардепы должны обратится в СБУ не по поводу концертов, а по поводу фирм которые эти концерты организовывают . И тогда не будет на гастролях ни серых сюткиных ни прочей нечисти .
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как только не пустим серова с сюткиным, так сразу станет "пляж-наш!", сам покается и вернётся.
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Вас, казламордые, уже вообще никто никуда не пустит...
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А Шо, есть те кто на еще на этот шлак ходят? 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4755
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Согласен.Хорошего человека сюткиным не назовут.
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Нужно пустить, а потом повязать вместе с теми, кто придет на концерт и на обменный фонд...
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вове бройлеру после европейских клозетов наконец то нашли достойное применение - нюхнув коксу воно на многое способно окромя громких воплей 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3939
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Маємо шо СБУ порушує закон України,що до незаконного перетину кордону країни деякими "діячами".
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Всего 40 нардепов против из 450 дармоедов обратились после повышения себе любимым в 100 000 гр."зарплаты" + 100 000 гр."на текущие расходы" + 70 000 гр. "на перелеты со встречами избирателей" + госсударственные съемные квартиры + 70 000 автомобили с зарплатами водителей-охранников + бесплатный бензин и соляра дармоедов в Зраде обратились всего 40 депутатов против въезда в Украину сепаратистским певучим гондонам. Поздравим друг друга панове украинцы.
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Треба розвертати цих прибічників ***** на кордоні. А ті хто заппросив - нехай повертають гроші глядачам в розмірі 50% глядачам, 50% - державі. Щоб глядачі теж трохи головою думали, раз серце підказати неспроможне.
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ваня баканов будет на концерте в виде агента под прикрытием...
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