 Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, разработали положение о дальнейшем взаимодействии с Ираном

Об этом в Лондоне после встречи пяти министров МИД заявил глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань, который возглавил Международную группу по расследованию катастрофы украинского самолета в Иране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня члены координационной группы разработали положение сотрудничества с Ираном, которые будут опубликованы позже. Эти положения базируются на пяти ключевых элементах, которые станут дорожной картой нашего сотрудничества с иранскими властями", - сказал он.

Так, во-первых, Иран должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ иностранным дипломатам для оказания консульских услуг.

Во-вторых, Иран должен обеспечить, чтобы процесс идентификации погибших был проведен прозрачно и в соответствии с международными стандартами. При этом, пожелания родственников погибших о репатриации должны уважаться.

В-третьих, Иран должен обеспечить полное, независимое и прозрачное международное расследование в соответствии с положениями Международной конвенции по гражданской авиации.

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В-четвертых, Иран должен взять на себя всю ответственность за уничтожение рейса PS 752 и признать свои обязанности перед родственниками погибших, включая вопросы компенсации.

В-пятых, Иран должен обеспечить привлечение к ответственности людей, которые будут признаны ответственными за уничтожение самолета в рамках уголовного расследования, через прозрачный и независимый судебный процесс, в соответствии с международными стандартами судебных процессов и прав человека.

По словам Шампаня, Тегеран уже продемонстрировал высокий уровень сотрудничества, однако, страны и дальше будут ежедневно наблюдать, и призывать иранскую сторону продолжать сотрудничать.

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