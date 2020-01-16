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Все про:Вторая мировая война (264) Зеленский (4282) Освенцим (29) освобождение (330) Дуда (297)

 Зеленский и Дуда проведут встречу перед торжествами в честь 75-летия освобождения Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой накануне торжеств в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим 27 января

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Польское радио".

Информацию о запланированной встрече, а также о встречах Дуды с президентом Израиля Реувеном Ривлином и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером подтвердила канцелярия президента Польши.

На торжества приглашены также королевские пары из Нидерландов и Испании и премьер-министр Франции. Президент России Владимир Путин не был приглашен на церемонию, страну на мероприятии представит посол в Варшаве.

Также на торжестве ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря, по предварительной информации – около 200 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170343
 
 
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Зеленский спросит почему его не пригласили на годовщину открытия? Пусто и есть )))
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з 1945 по 1949 рр Освенцім використовував Совєцький союз - скільки людей вони там знищили невідомо - можливо й більше ніж німці - бо потім всі документи вевезли до москви і вони досі засекречені
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Знову у всіх промовинах будуть згадувати,що це зробили нацисти,гітлеровці,сс, а німців і не згадають як будь то вони і не причетні.Але це робили німці і тільки німці а всі решта це другорядні.Так як в нас кацапи,не ху№ловці,не підху№ловці асаме кацапи,причому всі від малого до велика,і ті що кричали,і ті що мовчали,і ті що робили,і ті що спостерігали,всі.
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Пускай Дуда спросит, Фолодья пше пше пше, как ты пше поехал в Буковель а пше попал в Оман?
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Дєло першочергове. Тут без зустрічі ніяк... Я шота ржу. Це куди його викине на цей раз? В Катар чи в Гондурас?.. Не пускайте його нікуди, одні зашквари постійно. Мале воно ше, дурне.
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послє візіта поБЄДОносця Зє!більного в Освєнцімі запрацюють газові камери та печі
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