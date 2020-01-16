 Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.

"Сразу обращаюсь ко всем работникам НАПК - все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "глочки"- не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу", - сказал Гончарук.

По его мнению, новому руководителю агентства точно будет нелегко, но он не сомневается в профессиональных качествах Новикова. "У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников агентства", - подчеркнул глава правительства.

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Напоминаем, Кабинет министров 15 января назначил Александра Новикова новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.