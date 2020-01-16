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 Политика Украины
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 Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.

"Сразу обращаюсь ко всем работникам НАПК - все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "глочки"- не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу", - сказал Гончарук.

По его мнению, новому руководителю агентства точно будет нелегко, но он не сомневается в профессиональных качествах Новикова. "У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников агентства", - подчеркнул глава правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нам важно, чтобы вы не тратили время на мелкую рыбу", - Кабмин назначил Новикова главой НАПК. ВИДЕО

Напоминаем, Кабинет министров 15 января назначил Александра Новикова новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3170341
 
 
 Топ комментарии
 
Дійсно - ще один з симптомів зебілізму - надмірна беззмістовна активність... Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК - Цензор.НЕТ 7938

Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК - Цензор.НЕТ 8965

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Лёша Вову рассмешил, зубы то видно, выиграл 50 тыс грн ...
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Бозе, какой страшнючий! Это после того, как законодателя ему пистюлей наваляли?)
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нулевая толерантность-это когда ему пофиг та коррупция.
положительная-когда ее приветствуют.
отрицательная толерантность должна быть Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК - Цензор.НЕТ 5356
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А тим часом 27 квітня на державному майданчику Палац «Україна» планує дати сольний концерт і колишній соліст групи «Браво» Валерій Сюткін.

Приїзд до Києва російського артиста, який підтримав агресивну політику Путіна і анексію Криму, викликав резонанс в суспільстві. Гнівний пост у Facebook опублікував відомий волонтер, громадський діяч і телеведучий Сергій Притула.
«Валєра Сюткін вважає, що Владімір Владімірович провів анексію Криму "блєстящє"!!! Вніманіє, знатокі, вапрос: праведьот лі Валєрій свой канцерт в Палацє "Украина"? Минута пашла!», - обурився Притула.
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Дійсно - ще один з симптомів зебілізму - надмірна беззмістовна активність... Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК - Цензор.НЕТ 7938

Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК - Цензор.НЕТ 8965

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Всім співробітникам, які імітують бурхливу діяльність, пропоную одразу звільнятися, - Гончарук представив Новікова колективу НАЗК - Цензор.НЕТ 4247
Для тебя найдется.
Выпей зеленки и
успокойся
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Поделали зарплаты больше 50.000 грн и требуют писать заявление на увольнение. Что они там все курят?
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Я канешно дико извиняюсь, но после последнего скандала слушать этого мальчика в трусиках на самокате, у меня уже просто нет никаких сил и желания.
Всё шо он дальше будет говорить или принимать - будет восприниматься очень негативно, бо этот голубец дискредитировал себя,президента, нас, а соответственно и всю страну.
Такого трэшового правительства у нас ещё не было.
Почему молчит Зеленский? Слизнул соплю и умылся очередным оскорблением в свой адрес? Такого президента я не хочу для своей страны...
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О! Новая тема!- Вова глупый, но честный и за людей! Ага!)))
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и не боятся же стока выдающихся економистов в одном правительстве иметь.

от шо значит команда молодых профессионалов-реформаторов...
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Гончарук дал понять что рассказывать сказки в стране должен только один человек - премьер,исключение можно сделать только президенту и одному олигарху, потому что тот все равно на всех уже положил.
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"Даже если будет виноват Коломойский - все сядут за решетку. Но сядут, когда будет нарушен закон", - Зеленский о том, как будет бороться с коррупцией.

А Оманський Нелох теж імітує кипучу діяльність?
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Треба було садити. Тепер пізно.. Всрались
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Гончарука Розкатали , но не Закатали , думаю Пендеоль как Возбудительное .Премьер Медведев , которого сняли Вечно Спал , но там страна Дремучая а в Нас не поспишь по ночам в кабинет Гончарука стучаться , нет Покоя. Но это Полезно.
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Для української "еліти", хто поки що ні перебуває при владі - Порошенко, Зеленський і до них - головне не пустити в Україну іноземних інвесторів - банки, інвестиційнi фонди .. Тому, що "українська еліта" - не в змозі з ними конкурувати ( грошей замало). Звідси в Україні кредити - під 30 відсотків для бізнесу, а не під 3-5 відсотків, як в розвинених країнах і так далі.
Тобто є сенс тримати Україну в недорозвиненому стані і відлякувати корупцією (війною) західних інвесторів.
Але велике бабло в кінці кінців переможе маленьке бабло. Справа в часі і в терпінні народу. Теж саме - в інших колишніх радянських республіках
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