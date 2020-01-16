 Всем сотрудникам, имитирующим бурную деятельность, предлагаю сразу увольняться, - Гончарук представил Новикова коллективу НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.
"Сразу обращаюсь ко всем работникам НАПК - все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "глочки"- не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу", - сказал Гончарук.
По его мнению, новому руководителю агентства точно будет нелегко, но он не сомневается в профессиональных качествах Новикова. "У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников агентства", - подчеркнул глава правительства.
Напоминаем, Кабинет министров 15 января назначил Александра Новикова новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
положительная-когда ее приветствуют.
отрицательная толерантность должна быть
Приїзд до Києва російського артиста, який підтримав агресивну політику Путіна і анексію Криму, викликав резонанс в суспільстві. Гнівний пост у Facebook опублікував відомий волонтер, громадський діяч і телеведучий Сергій Притула.
«Валєра Сюткін вважає, що Владімір Владімірович провів анексію Криму "блєстящє"!!! Вніманіє, знатокі, вапрос: праведьот лі Валєрій свой канцерт в Палацє "Украина"? Минута пашла!», - обурився Притула.
Для тебя найдется.
Выпей зеленки и
успокойся
Всё шо он дальше будет говорить или принимать - будет восприниматься очень негативно, бо этот голубец дискредитировал себя,президента, нас, а соответственно и всю страну.
Такого трэшового правительства у нас ещё не было.
Почему молчит Зеленский? Слизнул соплю и умылся очередным оскорблением в свой адрес? Такого президента я не хочу для своей страны...
от шо значит команда молодых профессионалов-реформаторов...
А Оманський Нелох теж імітує кипучу діяльність?
Тобто є сенс тримати Україну в недорозвиненому стані і відлякувати корупцією (війною) західних інвесторів.
Але велике бабло в кінці кінців переможе маленьке бабло. Справа в часі і в терпінні народу. Теж саме - в інших колишніх радянських республіках