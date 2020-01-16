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Все про:вырубка (90) Госэкоинспекция (71) Сумщина (711) Фирсов (109)

 Госэкоинспекцию не допустили к плановой проверке лесного хозяйства на Сумщине, на которое жалуются из-за незаконной рубки леса, - Фирсов

И.о. Главы государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил о том, что проверяющих Госэкоинспекции не допускают с проверкой в одно из лесных хозяйств Сумщины, на которое поступают жалобы о незаконной вырубке леса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Фирсов подчеркнул: "На этот раз "недопуск" произошел в Сумской области при проверке Глуховского агролесхоза. Это уже третий "недопуск" на этом предприятии. И это при том, что есть жалобы местных на многочисленные рубки леса. Похоже, что этому государственному предприятию есть что скрывать от экоинспекции. Так, к сожалению это распространенная практика, когда даже государственные предприятия уклоняются от экоконтроля. А иногда такая безнаказанность переходит все границы, так несколько месяцев назад в Олевске государственной инспекции подожгли автомобиль, после попытки проверить один из лесхозов.

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Сейчас не пустить инспекцию к проверке стоит примерно 750 грн., Но даже этот штраф в основном не платят. И при этом своевременный контроль мог бы остановить уничтожение леса, или хотя бы добиться возмещения убытков для государства и привлечения виновных к ответственности. Но пока штраф за "недопуск" будет настолько маленьким, об эффективности контроля говорить невозможно.

Надеюсь, что ситуация изменится и уже скоро Парламент примет новый закон об экоконтроле, где уровень ответственности будет соответствовать уровню угрозы.

Также есть надежда, что вчерашнее совещание представителей лесных предприятий с премьер-министром многих убедит в важности сотрудничества с государственными органами. Аргументы у государства есть, и я не завидую тем, кто не захочет их услышать".

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Источник: https://censor.net.ua/n3170340
 
 
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Фірсов не та людина яка змириться з неподобством лісової мафії!
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*** в селе слоут Глуховского района у мента лесопилка прямо в лесу стоит....
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лес возле глинской пустыни за последний месяц так пошерстили что страшно заходить. самое главное что деловой лес выбрали а обрезки все валяются по лесу....
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и между турановкой и олино полная жопа. там уже пустыня в средине леса......
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Мы их разорвали бы... - но полномочий нам не хватает. 28 лет быдло-элита нам штампует законы, а полномочий навести порядок в державе не хватает всё равно. Зато антикоррупционых органов уже как говна.
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