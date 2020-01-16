 Госэкоинспекцию не допустили к плановой проверке лесного хозяйства на Сумщине, на которое жалуются из-за незаконной рубки леса, - Фирсов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Фирсов подчеркнул: "На этот раз "недопуск" произошел в Сумской области при проверке Глуховского агролесхоза. Это уже третий "недопуск" на этом предприятии. И это при том, что есть жалобы местных на многочисленные рубки леса. Похоже, что этому государственному предприятию есть что скрывать от экоинспекции. Так, к сожалению это распространенная практика, когда даже государственные предприятия уклоняются от экоконтроля. А иногда такая безнаказанность переходит все границы, так несколько месяцев назад в Олевске государственной инспекции подожгли автомобиль, после попытки проверить один из лесхозов.

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Сейчас не пустить инспекцию к проверке стоит примерно 750 грн., Но даже этот штраф в основном не платят. И при этом своевременный контроль мог бы остановить уничтожение леса, или хотя бы добиться возмещения убытков для государства и привлечения виновных к ответственности. Но пока штраф за "недопуск" будет настолько маленьким, об эффективности контроля говорить невозможно.

Надеюсь, что ситуация изменится и уже скоро Парламент примет новый закон об экоконтроле, где уровень ответственности будет соответствовать уровню угрозы.

Также есть надежда, что вчерашнее совещание представителей лесных предприятий с премьер-министром многих убедит в важности сотрудничества с государственными органами. Аргументы у государства есть, и я не завидую тем, кто не захочет их услышать".

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