 Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Руководитель оборонного ведомства отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, Указ Президента № 13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.
Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет - по их собственному желанию.
"Таким образом, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - конкретизировал руководитель оборонного ведомства.
Руководитель оборонного ведомства напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.
Это ж нужно было такое пи"дануть..
Прям завалили письмами и просьбами... Шо за вранье?! А чего не с 16?
Источник: https://censor.net.ua/n3170339
Чоловік у розквіті років чотири рази ухиляється від служби в армії України, що знаходиться в стані війни з Росією. Тепер він Президент і Головнокомандуючий і підписує закон про термінове призов до армії, при цьому, істотно знижуючи призовний вік з 20 до 18 років. В 2015 році п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що призов громадян до лав Збройних сил України буде збережено, а вік призовників буде підвищено з 18 до 20 років, при цьому призовники гарантовано не потраплятимуть до зони проведення антитерористичної операції на сході України. Згодом Порошенко щорічно до 2019 року включно підписував укази про призов на строкову військову службу осіб чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 20 років, але вони не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.
Тепер, при Зеленському, відмінності між законом "про військовий обов'язок і військову службу" та президентськими указами про призов, де перший передбачає заклик із 18 років, а укази - з 20 усунуті. Іншими словами, тепер діти 18 років можуть відразу потрапляти на передову.
Ви зробили себе разом !
Тепер ваші сонечки , щоб не служити півтора року *на халяву* , будуть підписувати контракт з 18-ти років .
І вперед , на передову !...
Сашко 25 няв
@vono_e_znovu
поки їхав додому, бачив три компанії студентів, де обговорювали повернення призову в армію: любов до ЗЕка проявляли виключно матюками - навіть слово Майдан було згадано, як і бляхерів та ФОПи - заділи за рідне та живе