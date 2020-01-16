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 Политика Украины
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Все про:армия (7625) Минобороны (6231) призыв (519) Загороднюк (107)

 Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Призывать на срочную службу 18 и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сегодня, 16 января, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, Указ Президента № 13/2020 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет - по их собственному желанию.

"Таким образом, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - конкретизировал руководитель оборонного ведомства.

Читайте: Конкретной даты отказа от призыва пока нет, - Загороднюк

Руководитель оборонного ведомства напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3170339
 
   
 Топ комментарии
 
А в 42 никто не получит? Или у него уже есть 4 в коллекции, больше не хочет?
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Він головнокомандуючий. Як Юзік законодавець.
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"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

Это ж нужно было такое пи"дануть.. Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8097
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Совет форумчанПравила форума
 
Коли вже скасують призов повністю! Військовий бюджет дозволяє набрати додатково 40 тис. контрактників замість призовників! Потрібна лише політична воля, а її немає! Ми не можемо утримувати призовників під час війни, бо ми не можемо посилати призовників на фронт, а нам конче потрібен кожен військовослужбовець у випадку наступу путіна! Наша армія мізерна - 204 тис. військових. проти 2 млн терористів в армії путіна! Скільки ще це ганебний цирк з призовом буде продовжуватись? Чи владу цікавить тільки вартість олів'є?
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независимо от того есть война или нет каждый гражданин обязан пройти военную подготовку уметь защищать не только свой дом и семью, но и целостность страны, с учетом того что исторический враг Украины не спит. Почему Израиль может, а в Украине нет.
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А в 42 никто не получит? Или у него уже есть 4 в коллекции, больше не хочет?
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Він головнокомандуючий. Як Юзік законодавець.
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Зелю треба на олімпіаду. На мбігову доріжку. Тільки після пострілу судді з пістолета, треба щоб вискакував воєнком. Бубочка там стільки рекордів встановив би, що Бубка від заздрощів позеленів і їх би почали плутати.

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Не согласится. Там анализы по настоящему сдавать надо.
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Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет - по их собственному желанию. Источник: https://censor.net.ua/n3170339

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Обратись к психиатру, придурок. У тебя клиническая обсцессия.
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"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

Это ж нужно было такое пи"дануть.. Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8097
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ой, а если взять курсы по отклонению от службы у президента.
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В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет
Прям завалили письмами и просьбами... Шо за вранье?! А чего не с 16?
Источник: https://censor.net.ua/n3170339
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та якщо цей закон нічого не міняє - то навіщо видавати його? знову зелейоби щось мутять або роблять імітацію роботи
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Тепер діти 18 років можуть відразу потрапляти на передову.
Чоловік у розквіті років чотири рази ухиляється від служби в армії України, що знаходиться в стані війни з Росією. Тепер він Президент і Головнокомандуючий і підписує закон про термінове призов до армії, при цьому, істотно знижуючи призовний вік з 20 до 18 років. В 2015 році п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що призов громадян до лав Збройних сил України буде збережено, а вік призовників буде підвищено з 18 до 20 років, при цьому призовники гарантовано не потраплятимуть до зони проведення антитерористичної операції на сході України. Згодом Порошенко щорічно до 2019 року включно підписував укази про призов на строкову військову службу осіб чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 20 років, але вони не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.
Тепер, при Зеленському, відмінності між законом "про військовий обов'язок і військову службу" та президентськими указами про призов, де перший передбачає заклик із 18 років, а укази - з 20 усунуті. Іншими словами, тепер діти 18 років можуть відразу потрапляти на передову.
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панамський віслюк робить одне, міністро розповідає інше...! все як завжди!
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А нелоху оманскому. которому 42 очередную повестку выслали?
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"возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся"_________"Таким образом, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет"_____________ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПОДХОД К ТОЛКОВАНИЮ ЗАКОНОВ! А КАК ЖЕ - ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ?????????????
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Вітаю мамусьок , голосувавших за зеленого уклоніста - *миротворця* та маючих 18-річних пупсиків !
Ви зробили себе разом !
Тепер ваші сонечки , щоб не служити півтора року *на халяву* , будуть підписувати контракт з 18-ти років .
І вперед , на передову !...
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Министр обороны воюющей страны , поехал на праздники в страну агрессор! Где мы?!
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а тим часом в воюючому Ізраїлі служать ВСІ!
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да ты что! прям все строят дачи генералам и красять траву и заметают плацы! вот это изралитяне дают джазу!!
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да какая разніца, 18 ілі 20...




Сашко 25 няв

@vono_e_znovu


поки їхав додому, бачив три компанії студентів, де обговорювали повернення призову в армію: любов до ЗЕка проявляли виключно матюками - навіть слово Майдан було згадано, як і бляхерів та ФОПи - заділи за рідне та живе
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пусть личинки депутанов пойдут первыми..
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зеленский помнится вякал, что армия должна быть контрактной..
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готов оплачивать и содержать?а как же "устали от войны"?
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