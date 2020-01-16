 Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ Шульга

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Как сообщают источники, вечером 16 января, около 17-30 вечера, на улице был найден мертвым житель Харькова.

Как стало известно, это был директор городского кладбища №3 Шульга, 1971 г р.

Полицейские ввели в действие операцию "Сирена" по поимке злоумышлеников.

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