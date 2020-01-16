 Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ Шульга

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
Как сообщают источники, вечером 16 января, около 17-30 вечера, на улице был найден мертвым житель Харькова.
Как стало известно, это был директор городского кладбища №3 Шульга, 1971 г р.
Полицейские ввели в действие операцию "Сирена" по поимке злоумышлеников.
Все ранее разрекламированные и помпезно преподанные нам "реформы" и "изменения" - трещат по швам и осыпаются пылью.
И шо теперь? Снова будем просить деньги, машины и вертолёты на полицию, которая совершенно не оправдывает свою суть и название?
Больше нихто нихрена нам не даст. Со всей этой полицией, намертво сросшейся с уголовщиной, мы останемся сам на сам.
А скоко же они бабла просрали и разворовали!.. Которое можно было пустить на более полезные дела. Таже самая фигня творится и в нашей армии. Если хто-то задумает там копнуть, то поседеет раньше срока. Даже не сомневаюсь.
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На погосте места распрєдєлять