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Все про:кладбище (172) убийство (5480) Харьков (4545)

 Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ Шульга

16 января в 17-30 в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Как  сообщают источники, вечером 16 января, около 17-30 вечера, на улице был найден мертвым житель Харькова.

Как стало известно, это был директор городского кладбища №3 Шульга, 1971 г р.  

 Полицейские ввели в действие операцию "Сирена" по поимке злоумышлеников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170336
 
 
 Топ комментарии
 
Даже после смерти он приедет на работу...
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Хоррор-версія: з могили виліз Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ - Цензор.НЕТ 480 зі стовбуром та застрелив директора...
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мало кого здивує така смерть представника бізнесу, який контролює орг. злочинність
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Ви от смієтеся, а за мою тітку заплатили штуку бакінських, щоби поховати поряд з матір'ю
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Потрібно саджати Кернеса, щоб подолати мафію в Харкові.
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Подейкують, що на третьому кладовищі може зібратися солідна компанія...
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Він і так вже сидячий, але допомогло мало.
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Расскажи это 73% харьковских поклонников Геннадия Адддольфовича. Харьков, это Украина в миниатюре, где быдлу ссут в глаза, а оно благодарит-спасибо, Божья Роса.
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мало кого здивує така смерть представника бізнесу, який контролює орг. злочинність
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какие идейи, по каким причинам могли убить директора кладбыще? Кому он мог навредить?
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Воровал цветы на могилках и продавал возле входа.
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отказался наверх засылать или с братвой делиться. жадность сгубила
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Директор кладбища первое лицо в городе, мафия на уровне нарко, проституции. Нашел святого, ты хоть думай что пишешь.
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Для Харькова это не последний человек в городе. Сегодня найти место на кладбище в черте города просто не реально.
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отомстили недовольные клиенты???????????
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Нє хатєл хараніть безоплатно.. земля єму гліной
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зато не будет проблем с местом на кладбище..
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Даже после смерти он приедет на работу...
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Хоррор-версія: з могили виліз Вечером 16 января в Харькове был убит директор одного из городских кладбищ - Цензор.НЕТ 480 зі стовбуром та застрелив директора...
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ты кацап? через гугл переводчик? стовбур это ствол дерева!
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Всегда было интересно.. Почему гнид, которые 30 лет обворовывали страну, хоронят в местах приближенных к выходу..Они что надеялись вернуться?
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Нет., они верят в загробную жизнь как Фараоны. Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ - Цензор.НЕТ 4072
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директор кладбища и коррупция это естественно.
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наверное с кем то не делился или места не давал..... ! стремная должность скажу я вам, но почему то на эти должности так стремятся, что простому туда попасть невозможно! знавал я одного директора крематория, так тоже закончил трагически!
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ну хоть место есть козырное по месту работы
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Блин, за последние 6 лет криминал воскрес и резко перенёс нас назад в 90-е. Полностью наплевав на "могутьню" реформу полиции и прорву потраченных на неё денег.
Все ранее разрекламированные и помпезно преподанные нам "реформы" и "изменения" - трещат по швам и осыпаются пылью.
И шо теперь? Снова будем просить деньги, машины и вертолёты на полицию, которая совершенно не оправдывает свою суть и название?
Больше нихто нихрена нам не даст. Со всей этой полицией, намертво сросшейся с уголовщиной, мы останемся сам на сам.
А скоко же они бабла просрали и разворовали!.. Которое можно было пустить на более полезные дела. Таже самая фигня творится и в нашей армии. Если хто-то задумает там копнуть, то поседеет раньше срока. Даже не сомневаюсь.
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Он воспрянул. Он сначала сидел как-то ни шатко, ни валко, а потом оппа - всякие дуки, *****, правые сектора, левые сектора, в общем вооружённые добровольцы в иных местах называемые "дикие гуси". А потом, после ротации, волонтёрство, боевое братство и всё такое, какому закон не писан. Вспомните Фокса и послевоенные годы. Война развязывает руки всяким мерзавцам.
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а чего сам в полицию не пошёл ? был бы честным полицейским , имел бы почёт и уважение у граждан . А если без смеуёчков , то в советские времена в милицию в основной своей массе шли жители села. Квартира, одежда , зарплата ….. власть в конце концов ……. над городскими. Вот и имели то, что и сейчас имеем. А потом все городские были не довольны что колхозаны в форме их прессуют но при этом в ту же милицию никто не спешил идти .
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ну хоть место есть козырное по месту работы
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когдато продавал свой паджеро-вагон. девушка с серьезными пацанами покупают его. спрашиваю, зачем ей внедорожник если ездить не умеет? папа сказал купить что нибудь подешевле 22000$? потом купим новый крузак200.а кто папа? рулит кладбищем в Виннице.ответы на все вопросы
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ну дык...кладбищенская работа-она всегда кладбищем и заканчивается Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу - Цензор.НЕТ 3192.как ни петляй
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Опасная єто раота!
На погосте места распрєдєлять Увечері 16 січня в Харкові було вбито директора одного з міських кладовищ Шульгу - Цензор.НЕТ 3409
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кто то решил выяснить где он забронировал себе место.....
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На кладовищах крутяться великі гроші. Щурі що там працюють гріють лапки на чужому горі.
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Здравствуй начало 90-х. Этого и следовало ожидать при 95 квартете.
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Кстати, да, пришла идея в связи с этой намечающейся продажей земли и демографической ситуацией. Буду созидателем на земле. Буду созидать частное кладбище. Нах то фермерство...
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Это, шо уже пошла борьба за должность на кладбищи? Может быть, бо пока было всё государственное и ритуальные услуги были людскими по ценам, а как начались частные ритуальные услуги началась стрельба зд ритуальное бабло.
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Кладбищенские проблемы требуют кладбищенских решений.
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