 ЦИК зарегистрировал Санченко народным депутатом вместо Венедиктовой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии" Слуга народа "под №137", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение принято на основе полученной постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктовой.

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