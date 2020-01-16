 Рада поручила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года

За соответствующее постановление № 2718 проголосовали 348 народных депутатов. передает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада Украины заявляет, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных действиях Российской Федерации на оккупированных территориях нашего государства и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления её последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения неправдивых нарративов о ситуации в Украине", - говорится в заявлении.
До этого крутили ПАСЕ дули и выпускали побегать и почудить лешу гончаренко (редкое человекоподобное говно), а щас вдруг одумались?!
Угадайте с трёх раз, как теперь там Украину (нас!) будут воспринимать, после последних цЫрков, шо эти дегенераты там устраивали? Не думаю, шо с распростёртыми объятиями и дружескими посиделками - они будут обходить нашу делегацию десятой дорогой.
И правильно сделают.
А вот зеленые идиоты ,что зашли туда вместо - ЭТО ПОЗОР УКРАИНЫ !