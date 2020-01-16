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 Политика Украины
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Все про:ВР (24293) ПАСЕ (1490)

 Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года

Верховная Рада поручила постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году.

За соответствующее постановление № 2718 проголосовали 348 народных депутатов. передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада Украины заявляет, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных действиях Российской Федерации на оккупированных территориях нашего государства и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления её последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения неправдивых нарративов о ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3170330
 
 
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так получила или поручила? вот в чём вопрос Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 2258
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А заголовки перед публікацією переглянути слабо? Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 9505
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так получила или поручила? вот в чём вопрос Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 2258
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На кого этот цирк рассчитан? Все что можно в ПАСЕ пРезидент Зеленский уже сделал для своего хозяина...


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А без фотошопа можно было фотку найти?
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А заголовки перед публікацією переглянути слабо? Рада получила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года - Цензор.НЕТ 9505
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Я подозреваю, что в заголовке должно быть Приручила. А что, забавно получается)))
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прилетел борт с тяжолыми 300ми. нет денег и плазмы. нет ничего. о каком пасе, оон нато вы говорите, засранцы. на зарплату почтового ху...ла можно вылечить десяток бойцов а на премию коболя построить госпиталь. уроды, очнитесь. вы слепы, вы сците себе на штаны и не видите этого.
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к сожалению урод никогда не узнает, что он урод, пока не получит в табель
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А шо ж вдруг так?
До этого крутили ПАСЕ дули и выпускали побегать и почудить лешу гончаренко (редкое человекоподобное говно), а щас вдруг одумались?!
Угадайте с трёх раз, как теперь там Украину (нас!) будут воспринимать, после последних цЫрков, шо эти дегенераты там устраивали? Не думаю, шо с распростёртыми объятиями и дружескими посиделками - они будут обходить нашу делегацию десятой дорогой.
И правильно сделают.
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