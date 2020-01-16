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Все про:обстрел (8600) операция Объединенных сил (1990)

 С начала суток 16 января погиб один украинский воин, враг 9 раз нарушил режим перемирия, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Травневого - из гранатометов различных ситем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;

неподалеку от Мироновского - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Луганского - с станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки;

дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 1 снаряд и 82-мм миномета - 1 мина и автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3170328
 
 
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Зе отримав дивіденди - став президентом.
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Нічого доброго..
Війна продовжується, але про неї чують лише родичі загиблих солдат.
Така в нас тепер політика.
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