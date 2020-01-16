 С начала суток 16 января погиб один украинский воин, враг 9 раз нарушил режим перемирия, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Травневого - из гранатометов различных ситем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;
неподалеку от Мироновского - со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Луганского - с станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки;
дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 1 снаряд и 82-мм миномета - 1 мина и автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".
Війна продовжується, але про неї чують лише родичі загиблих солдат.
Така в нас тепер політика.