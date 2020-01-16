 С начала суток 16 января погиб один украинский воин, враг 9 раз нарушил режим перемирия, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Травневого - из гранатометов различных ситем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;

неподалеку от Мироновского - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Луганского - с станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункт Новозвановка - из снайперской винтовки;

дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 1 снаряд и 82-мм миномета - 1 мина и автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".

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