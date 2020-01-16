 Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Українському радіо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, со стороны Польши пограничная инфраструктура развивается уже сейчас. Были построены современные дороги до границ с Украиной, модернизированы пограничные переходы. Сейчас польская сторона ожидает аналогичных действий со стороны Украины.

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским", - рассказал он.

Цихоцкий отметил: "Мы поняли, что у министра Криклия – свои идеи, поэтому ждем".

Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - сказал посол.

В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).

Ранее прмьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине рассматривают возможность реализации нескольких инфраструктурных проектов, среди которых построение водного пути между Черным и Балтийским морями.

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