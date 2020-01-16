 Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Українському радіо", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, со стороны Польши пограничная инфраструктура развивается уже сейчас. Были построены современные дороги до границ с Украиной, модернизированы пограничные переходы. Сейчас польская сторона ожидает аналогичных действий со стороны Украины.
"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским", - рассказал он.
Цихоцкий отметил: "Мы поняли, что у министра Криклия – свои идеи, поэтому ждем".
Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - сказал посол.
В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).
Ранее прмьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине рассматривают возможность реализации нескольких инфраструктурных проектов, среди которых построение водного пути между Черным и Балтийским морями.
да и в качестве противотанкового рва с крокодилами пригодится
Але не з нашими профанами. Вони мислять іншими категоріями.
Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3170324
Строить начали при Порохе
А теперь уже не строят
Читайте внимательнее
Тыковка@tukva2017 18 ч
Попустительство Запада снова вырастило нового гитлера...
И впереди или активная фаза уже длящейся мировой войны... или новый делёж мира между крупнейшими игроками..
Есть еще третий вариант...но для этого надо чтоб хоть у кого то таам, "на Западе" были хоть какие то яйца..или мозги.
а где Зеленский?
ах да "он же еврей, ему не нужно"
Яков Блох Главный раввин Украины
России государства Центральной и Восточной Европы должны объединиться
в мощном геополитическом союзе Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.