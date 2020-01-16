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 Политика Украины
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Все про:Польша (5041) Балтия (216) Черное море (594) Цихоцкий (15)

 Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий

Решение о развитии инфраструктуры между Украиной и Польшей надо принимать сейчас, потому что потом будет поздно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Українському радіо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, со стороны Польши пограничная инфраструктура развивается уже сейчас. Были построены современные дороги до границ с Украиной, модернизированы пограничные переходы. Сейчас польская сторона ожидает аналогичных действий со стороны Украины.

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским", - рассказал он.

Цихоцкий отметил: "Мы поняли, что у министра Криклия – свои идеи, поэтому ждем".

Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - сказал посол.

В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).

Ранее прмьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине рассматривают возможность реализации нескольких инфраструктурных проектов, среди которых построение водного пути между Черным и Балтийским морями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД вызвали польского посла Цихоцкого и указали на "контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним украинским вопросам"

Источник: https://censor.net.ua/n3170324
 
 
 Топ комментарии
 
Цікава пропозиція.
Але не з нашими профанами. Вони мислять іншими категоріями.
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И Чёрное с Азовским хорошо бы соединить перешейком. Сделать из Крыма остров. Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 5132
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сейчас Перекопский канал нам нужен для грузовых судов и быстрой переброски военных судов

да и в качестве противотанкового рва с крокодилами пригодится Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9769
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И Чёрное с Азовским хорошо бы соединить перешейком. Сделать из Крыма остров. Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 5132
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зачем? Крым наш... Потом закапывать придется Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 3993
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сейчас Перекопский канал нам нужен для грузовых судов и быстрой переброски военных судов

да и в качестве противотанкового рва с крокодилами пригодится Объединять Черное море с Балтийским нужно сейчас, потом будет поздно, - посол Польши Цихоцкий - Цензор.НЕТ 9769
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зебилы должны копать. Это была идея Голобородька.
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Цікава пропозиція.
Але не з нашими профанами. Вони мислять іншими категоріями.
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ну та да, там ОЛИВЬЕ на первом месте=))
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Заметь, "профэсионалам" такого не предлагали. Почему так?)))
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В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссияИсточник: https://censor.net.ua/n3170324
Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3170324
Строить начали при Порохе
А теперь уже не строят
Читайте внимательнее
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Да то рюзьге, он в такое рыбу заворачивает
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Тыковка@tukva2017 18 ч

Попустительство Запада снова вырастило нового гитлера...
И впереди или активная фаза уже длящейся мировой войны... или новый делёж мира между крупнейшими игроками..
Есть еще третий вариант...но для этого надо чтоб хоть у кого то таам, "на Западе" были хоть какие то яйца..или мозги.
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Еще вариант каждый день поздравлять оккупантов с Новым годом и отводить войска, вилла в Италии у бобика уже готова.
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Смешные эти поляки: где Украина, а где "быстро"?
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нарешті висрався у себе в фейсбуці, видно кокс попустив.
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Идея Юзефа Пилсудского 85-летней давности . Перед лицом варварской агрессии

России государства Центральной и Восточной Европы должны объединиться
в мощном геополитическом союзе Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.
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