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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кучма (1821) переговоры (3747) Олифер (242) Трехсторонняя контактная группа (181)

 Украинская сторона предлагает создать новую рабочую подгруппу по вопросам границы, - представители Киева на переговорах по Донбассу в Минске

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о том, что нужно создать дополнительную подгруппу по вопросам границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Трехсторонняя контактная группа отметила взаимные шаги Украины и РФ, состоявшихся в рамках выполнения договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже по взаимному освобождению удерживаемых лиц 29 декабря 2019 - люди наконец смогли вернуться домой и быть со своими родными и близкими в новогодние праздники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу состоится в Минске 16 января, - Олифер

К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран Нормандской четверки продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности - главное в повестке дня.

Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

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Как показывает практика и результаты доклада Центра по международным миротворческим операциям (Center for International Peace Operations) и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), подготовленной на основе анализа конфликтов во всем мире ведущими экспертами, выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов.

Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства.

В успешных случаях урегулирования конфликта - в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и / или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий.

Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир.

В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины.

Также во время заседания безопасности подгруппы украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе. Эта работа должна облегчить жизнь мирных жителей, живущих по обе стороны линии соприкосновения.

В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3170319
 
 
 Топ комментарии
 
ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям - то шо доктор прописал.
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кацапи добровільно кордон не віддадуть
кому це ще не ясно після шести років війни, кучмосекретуткам?
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Это тоже -- к вопросу о границе:

Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.

Украинская сторона предлагает создать новую рабочую подгруппу по вопросам границы, - представители Киева на переговорах по Донбассу в Минске - Цензор.НЕТ 2602

Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, атоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

https://ibigdan.livejournal.com/24608762.html
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ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям - то шо доктор прописал.
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Створити ще одну підгрупу і в Пуйла моментально проснеться совість і бажання дотримуватися принципів міжнародного права. Маразм чи анекдот від від Рижого лиса?
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если поведутся, пачему бы не создать?
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А може простіше Курську АЕС в повітря відправити і домовимося по кордонах
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кацапи добровільно кордон не віддадуть
кому це ще не ясно після шести років війни, кучмосекретуткам?
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Это тоже -- к вопросу о границе:

Вы наверняка задавались вопросом...

Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запретят. Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.

Украинская сторона предлагает создать новую рабочую подгруппу по вопросам границы, - представители Киева на переговорах по Донбассу в Минске - Цензор.НЕТ 2602

Отвечаю: именно затем и лезут.

Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, атоматически попадают во все российские СМИ. Скандал со звездой! Ужасные бандеривци не пустили патриота России в свой никому ненужный укропстан! Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д.
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старого пердуна.

А если, спасибо ЗекоМанде, звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.

Беспроигрышная комбинация, потому и лезут как черти из ада.

https://ibigdan.livejournal.com/24608762.html
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вот и всё, приехали к остоновке, когда признайте границы и заметьте, по инициативе Украины.
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Робоча група по питанням кордону повинна бути з військових,причому з тих які за дії наступального характеру.
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То Отвіпр, як і зелена шобла, вже по тавити собі "+" за повернення полонених? А з решта десятками, які все ще там, що? Не повезло хлопцям? Головне - показати світові, що кацапи про щось домовляються і щось виконують, так? І рухаємося далі - до федералізації? Чому така впевненість що у майбутньому, можливо, навіть не дуже далекому за такі дії потрібно буде відповідати?
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Вам Порох із самого початку говорив. А Ви відвели наші збройні сили в чисте поле, розмінували захисну зону проїходу ворога і відкрили доступ до передової ворожих ДРГ і у випадку наступу підрозділів ворога. Ворог б*є по фронтах, а Ви з тилу. Молодці. Так повертайте Рюкзакова з його підрозділами на відседені позиції.Ви так обіцяли?
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