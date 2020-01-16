EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  692  14
Материалы по теме:
Все про:ВР (24293) следствие (213) Фриз (174)

 В Раде зарегистрировали положение о создании следственной комиссии в деле Шеремета, - Фриз

Народный депутат Украины Ирина Фриз заявила о том, что она инициировала положение о создании следственной комиссии в деле убийства журналиста Павла Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ, об э том она написала в Фейсбуке. 

Фриз отметила: "Сегодня зарегистрировала постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета № 2756.

Напомню, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:

Яны Дугарь - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;
Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;
Андрея Антоненко - музыканта, сержанта УСН, участника ООС.

Целью создания Временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснения истинного положения расследования убийства.

Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3170311
 
   
 Топ комментарии
 
Нужна следственная комиссия
чтобы разобраться с фальсификаторами
дела Шеремета во главе с сАбаковым и поцЗедентом
 показать весь комментарий
 
хоть что то положительное. Доведите дело до правдивого конца.
 показать весь комментарий
 
А если не доказана - то как зеленое говно ответит за то, что шили белыми нитками дело?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І що це дасть? Садити Рябу... і Авакяна. Але це можливо лише пізніше.
 показать весь комментарий
 
 
хоть что то положительное. Доведите дело до правдивого конца.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Согласен, но если вина будет доказана, то ваши невиноватые знаменитости заплатят за работу следственной комиссии?
 показать весь комментарий
 
 
к чему вы это? Зверства творят и ботоксные и ему подобные,
 показать весь комментарий
 
А если не доказана - то как зеленое говно ответит за то, что шили белыми нитками дело?
 показать весь комментарий
 
 
Нужна следственная комиссия
чтобы разобраться с фальсификаторами
дела Шеремета во главе с сАбаковым и поцЗедентом
 показать весь комментарий
 
 
Известные люди и творят зверства, например елиозыч и алексеич.
 показать весь комментарий
 
Та задовбали.
Треба створювати коміссію проти слідчих органів, суддів та того, хто їм вказує - за незаконне позбавлення волі осіб, яких бездоказово обвинувачують в цьому злочині.
 показать весь комментарий
 
 
а про поездку в Оман будет расследование?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно.
Будут искать кто сдал зеленского.
Это же была государственная тайна!

 показать весь комментарий
 
 
что бы не забыли,а то нехорошо получится У Раді зареєстрували положення про створення слідчої комісії у справі Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 4754 мальдивы ведь не могут забыть некоторые до сих пор
 показать весь комментарий
 
Не спешите. Шитое белыми, но толстыми нитками дело Шеремета бьёт по рейтингу зе как кувалда, да и по рейтингу нынешней власти вообще. Так, шо особо не спешите - нехай бьёт раз ***** слушать начал.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, ведь это дело отбрасывает очень нехорошую тень на всех волонтеров и активистов с киевской пропиской, любителей повыступать против одних и поагитировать за других, заодно покупая себе дома и машины - а значит затрагивает и их покровителей, прошлую власть, которую и представляет секретарша Порошенко Фриз.
Поэтому сейчас следствию по этому делу будут всячески мешать. Еще раньше, как говорят по указке тогдашнего СБУ, были удалены записи некоторых камер наблюдения, то ли еще будет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх