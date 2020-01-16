 В Раде зарегистрировали положение о создании следственной комиссии в деле Шеремета, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об э том она написала в Фейсбуке.
Фриз отметила: "Сегодня зарегистрировала постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета № 2756.
Напомню, что 13 декабря состоялся арест общественных активистов, волонтеров и защитников Украины:
Яны Дугарь - волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады, участницы ООС;
Юлии Кузьменко - известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля;
Андрея Антоненко - музыканта, сержанта УСН, участника ООС.
Целью создания Временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснения истинного положения расследования убийства.
Четко понимаю, что деятельность следственной комиссии и результаты ее работы при данных обстоятельствах имеют большое общественное значение, а следовательно, нас ожидает действительно непростой путь по установлению истины".
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
чтобы разобраться с фальсификаторами
дела Шеремета во главе с сАбаковым и поцЗедентом
Треба створювати коміссію проти слідчих органів, суддів та того, хто їм вказує - за незаконне позбавлення волі осіб, яких бездоказово обвинувачують в цьому злочині.
Будут искать кто сдал зеленского.
Это же была государственная тайна!
Поэтому сейчас следствию по этому делу будут всячески мешать. Еще раньше, как говорят по указке тогдашнего СБУ, были удалены записи некоторых камер наблюдения, то ли еще будет.