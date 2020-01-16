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Все про:Госэкоинспекция (71) КГГА (2294) Фирсов (109) Дубинский (47)

 "Какое отношение глава "Госэкоинспекции" имеет к КГГА?" - Фирсов на обвинения Дубинского в покрывательстве "коррупционера" Малеваного

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил и.о. главы "Госэкоинспекции" Егора Фирсова в покрывательстве начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного. Фирсов ответил, что не имеет к данному управлению Киевской городской госадминистрации никакого отношения.

Об этом Фирсов рассказал у себяв в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

И.о. главы "Госэкоинспекции" выложил фото поста Дубинского с обвинением в его адрес и просьбой к премьер-министру Гончаруку отправить Фирсова "обратно домой в Донецк".

Какое отношение глава Госэкоинспекции имеет к КГГА? - Фирсов на обвинения Дубинского в покрывательстве коррупционера Малеваного 01

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"Александр, объясните пожалуйста, какое отношение председатель экоинспекции имеет к КГГА и его сотрудникам? Каким образом я могу кого-то туда назначить или уволить? Вы вообще понимаете разницу между экоинспекцией и ОГА/КГГА? Вы Конституцию читали? Открою вам секрет. С тем же успехом, с которым я могу назначить или уволить господина Малеваного, я могу вас назначить директором психбольницы имени Павлова или вице-королем Индии", - написал Фирсов.

Какое отношение глава Госэкоинспекции имеет к КГГА? - Фирсов на обвинения Дубинского в покрывательстве коррупционера Малеваного 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170310
 
 
 Топ комментарии
 
Бородатая кончита, заднеприводная ручная шлюшка Коломосйского - Дубинский полный нуль в политике и абсолютно не ориентируется в кадровых вертикалях власти. Дубина просто гавномес и голимый фейкометчик, активно всасывает бабло и гонит "чернуху".
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"Честный-пречестный" журнашлюха дубынский, по кличке саша-ложь-пиздеж, полный придурок и пророссийская тварь, волосатая опа кАломойского, выдающая на гора полный бред и брехню по заказу бени. Который в последнее время сильно хочет Киев прибрать к своим рукам и доить его по полной программе. И саша отрабатывает все бабки , которые платит ему бабушка беня- 23 квартиры, 17 машин - вот такие заработки честных журнаглистов оказывается у нас в стране. Но тупорылое зелебыдло хавает.
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Шо тот мразь - Шо другой подонок украинофоб!
Всех этих чмырей ждет гогение и ростов!очень скоро!
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Дубина разбушевалась. Наверное есть новости из Дэнвера, уже вроде пора им появляться. Вот и буянит седовласый бабушка через своих холуев.
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Хорошо проехался по зеленому гопнику, уважение "Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого - Цензор.НЕТ 2917
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Бородатая кончита, заднеприводная ручная шлюшка Коломосйского - Дубинский полный нуль в политике и абсолютно не ориентируется в кадровых вертикалях власти. Дубина просто гавномес и голимый фейкометчик, активно всасывает бабло и гонит "чернуху".
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Я навіть більше скажу, він і в машинах теж не орієнтується, бо тратить шалені бабки на відновлення якихось старих мерсів 80-х і 90-х, які не дуже-то мають колекційну цінність... Зате запустив ютюб-канал з понтом він вже крутий автожурналіст)))
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Дубинскому может и стыдно не знать, а нам нет.
Кого чёрта существует такая сладкая должность в КМДА, при этом не имеющяя никакого отношения к экоинспекции?!
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"Честный-пречестный" журнашлюха дубынский, по кличке саша-ложь-******, полный придурок и пророссийская тварь, волосатая опа кАломойского, выдающая на гора полный бред и брехню по заказу бени. Который в последнее время сильно хочет Киев прибрать к своим рукам и доить его по полной программе. И саша отрабатывает все бабки , которые платит ему бабушка беня- 23 квартиры, 17 машин - вот такие заработки честных журнаглистов оказывается у нас в стране. Но тупорылое зелебыдло хавает.
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Главная цель этой атаки - Гончарук. Дубина, как преданная ручная шлюша Коломойского "топит" против Гончарука, отрабатывая бабки, выплаченные ему за распространение фейков. Просто ПОЦ Коломойский не переносит Гончарука за его позицию по Приват-Банку.
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"...Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых,
- Треугольник вас, учёных,

Превратит в умалишённых, Ну а нас - наоборот.

Пусть безумная идея

- Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!"
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Дав достойну відповідь бєніній журношлюхі!
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