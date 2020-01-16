 "Какое отношение глава "Госэкоинспекции" имеет к КГГА?" - Фирсов на обвинения Дубинского в покрывательстве "коррупционера" Малеваного

Об этом Фирсов рассказал у себяв в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
И.о. главы "Госэкоинспекции" выложил фото поста Дубинского с обвинением в его адрес и просьбой к премьер-министру Гончаруку отправить Фирсова "обратно домой в Донецк".
"Александр, объясните пожалуйста, какое отношение председатель экоинспекции имеет к КГГА и его сотрудникам? Каким образом я могу кого-то туда назначить или уволить? Вы вообще понимаете разницу между экоинспекцией и ОГА/КГГА? Вы Конституцию читали? Открою вам секрет. С тем же успехом, с которым я могу назначить или уволить господина Малеваного, я могу вас назначить директором психбольницы имени Павлова или вице-королем Индии", - написал Фирсов.
Всех этих чмырей ждет гогение и ростов!очень скоро!
Кого чёрта существует такая сладкая должность в КМДА, при этом не имеющяя никакого отношения к экоинспекции?!
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Нас берите, обречённых,
- Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых, Ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея
- Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!"