 "Какое отношение глава "Госэкоинспекции" имеет к КГГА?" - Фирсов на обвинения Дубинского в покрывательстве "коррупционера" Малеваного

Об этом Фирсов рассказал у себяв в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

И.о. главы "Госэкоинспекции" выложил фото поста Дубинского с обвинением в его адрес и просьбой к премьер-министру Гончаруку отправить Фирсова "обратно домой в Донецк".

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"Александр, объясните пожалуйста, какое отношение председатель экоинспекции имеет к КГГА и его сотрудникам? Каким образом я могу кого-то туда назначить или уволить? Вы вообще понимаете разницу между экоинспекцией и ОГА/КГГА? Вы Конституцию читали? Открою вам секрет. С тем же успехом, с которым я могу назначить или уволить господина Малеваного, я могу вас назначить директором психбольницы имени Павлова или вице-королем Индии", - написал Фирсов.