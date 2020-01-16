 Кабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно тексту распоряжения, обнародованному на сайте правительства, всего было утверждено 211 опорных медучреждений, из них в Винницкой – 10, Волынской – семь, Днепропетровской – 15, Донецкой – 11, Житомирской – шесть, Закарпатской – восемь, Запорожской – девять, Ивано-Франковской – девять, Киевской – 13, Кировоградской – семь, Луганской – пять, Львовской – девять, Николаевской – шесть, Одесской – 13, Полтавской – восемь, Ривненской – семь, Сумской – семь, Тернопольской – шесть, Харьковской – 15, Херсонской – восемь, Хмельницкой – 10, Черкасской – восемь, Черновицкой – пять и Черниговской области – девять.

Перечень формировали на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой из представителей Минздрава, Национальной службы здоровья, Министерства развития громад и территорий, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций.

Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов.

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