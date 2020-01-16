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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1912) Минздрав (2117) реформы (3462)

 Кабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял распоряжение "Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно тексту распоряжения, обнародованному на сайте правительства, всего было утверждено 211 опорных медучреждений, из них в Винницкой – 10, Волынской – семь, Днепропетровской – 15, Донецкой – 11, Житомирской – шесть, Закарпатской – восемь, Запорожской – девять, Ивано-Франковской – девять, Киевской – 13, Кировоградской – семь, Луганской – пять, Львовской – девять, Николаевской – шесть, Одесской – 13, Полтавской – восемь, Ривненской – семь, Сумской – семь, Тернопольской – шесть, Харьковской – 15, Херсонской – восемь, Хмельницкой – 10, Черкасской – восемь, Черновицкой – пять и Черниговской области – девять.

Перечень формировали на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой из представителей Минздрава, Национальной службы здоровья, Министерства развития громад и территорий, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций.

Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов.

Также читайте: Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3170309
 
 
 Топ комментарии
 
Всі інші лікарні будуть закриті. Влада позбавляє населення медичної допомоги. Геноцид українського народу триває.
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8 лікарень на 23 райони Кіровоградської області. Це багато... В Вільшанському районі закрили роддом. Народжувати іздять в сусідній райцентр. Якщо встигають.
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Звіздець. На 25 районів Львівської обла ті залишать 9!!!!лікарень опорних. А там є гірські райони, де між населеними пунктами є лише 22 кілометри, які потрібно долати 4-4 години. Також цікаво, скільки з цих лікарень буде знаходитись у самому Львові. І заодно цікаво почути думки зебілів про правильність такого кроку.
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Всі інші лікарні будуть закриті. Влада позбавляє населення медичної допомоги. Геноцид українського народу триває.
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8 лікарень на 23 райони Кіровоградської області. Це багато... В Вільшанському районі закрили роддом. Народжувати іздять в сусідній райцентр. Якщо встигають.
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думаю, что опорные больницы-это только те 8 в Черкасской области+остальные. Просто какое то обьяснение такое корявое, что дает поводы на домыслы и пр.
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А было сколько? Это сокращение или прибавление? Ответьте кто в курсе дела.
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Сокращение, например, в Одесской области за пределами Одессы существуют 26 ЦРБ и несколько ГБ в городах областного значения, на их базе будут созданы 13 опорных больниц.
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Хорошо, т.к. у нас явный избыток узких специалистов, а многие больницы в маленьких и/или бедных районах не способны даже содержать свое оборудование, а про развитие там даже не заикаются, но есть одна маленькая, но очень противная проблема - качество дорог.
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В Николаевской области межу селами дороги по которым быстрее можно пройти пешком, чем проехать легковушкой
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Ого. Дніпропетровській області пощастило. Еліта.
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проблема в надуманности проблемы.... и уголовщине.. поясню почему?!
Реформа типа предполагает сосредоточние больниц госпиталей в одном месте
*****теперь задачка что потом делать если больницу госпиталь разбомбят, накроют арт ракетным ударом отключат свет вообще капитально на 2-3 недели, воду, канализацию, отопление.... если землетрясение, взрывы, природно техногенного характера тайфуны торнадо заносы снега.. обледенения и так далее.. просто обрущение зданий... ГДЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬСЯ ГРАЖДАНЕ.... ТЕМ БОЛЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ КАТАКЛИЗМА ВОЙНЫ ПРИРОДНЫХ АНОМАИЙ?????
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чего добиваются - не понятно... Вчера уволилась у меня одна из лучших медсестер. Кабмін затвердив перелік опорних лікарень у регіонах - Цензор.НЕТ 4570
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Звіздець. На 25 районів Львівської обла ті залишать 9!!!!лікарень опорних. А там є гірські райони, де між населеними пунктами є лише 22 кілометри, які потрібно долати 4-4 години. Також цікаво, скільки з цих лікарень буде знаходитись у самому Львові. І заодно цікаво почути думки зебілів про правильність такого кроку.
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Ясно, что это антиукраинская антинародная оккупационная власть и эту власть нужно менять.
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больнички будут переоборудованы в морги ! чтоб народ не вонял ......
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Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентовИсточник: https://censor.net.ua/n3170309

По моему ребята не правильно трактуют слово доступность . Премногим благодарен за возможность доступно ездить лечиться за 100-150 км., за доступность искать для больного место хоть в какой-то больнице, потому что для того чтобы найти место в больнице, нужно объездить пол областного центра. А если такового не найдется, придется ехать в другое место, еще за 100-150
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