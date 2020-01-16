 Кабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно тексту распоряжения, обнародованному на сайте правительства, всего было утверждено 211 опорных медучреждений, из них в Винницкой – 10, Волынской – семь, Днепропетровской – 15, Донецкой – 11, Житомирской – шесть, Закарпатской – восемь, Запорожской – девять, Ивано-Франковской – девять, Киевской – 13, Кировоградской – семь, Луганской – пять, Львовской – девять, Николаевской – шесть, Одесской – 13, Полтавской – восемь, Ривненской – семь, Сумской – семь, Тернопольской – шесть, Харьковской – 15, Херсонской – восемь, Хмельницкой – 10, Черкасской – восемь, Черновицкой – пять и Черниговской области – девять.
Перечень формировали на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой из представителей Минздрава, Национальной службы здоровья, Министерства развития громад и территорий, представителей проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" и областных государственных администраций.
Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов.
Реформа типа предполагает сосредоточние больниц госпиталей в одном месте
*****теперь задачка что потом делать если больницу госпиталь разбомбят, накроют арт ракетным ударом отключат свет вообще капитально на 2-3 недели, воду, канализацию, отопление.... если землетрясение, взрывы, природно техногенного характера тайфуны торнадо заносы снега.. обледенения и так далее.. просто обрущение зданий... ГДЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬСЯ ГРАЖДАНЕ.... ТЕМ БОЛЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ КАТАКЛИЗМА ВОЙНЫ ПРИРОДНЫХ АНОМАИЙ?????
По моему ребята не правильно трактуют слово доступность . Премногим благодарен за возможность доступно ездить лечиться за 100-150 км., за доступность искать для больного место хоть в какой-то больнице, потому что для того чтобы найти место в больнице, нужно объездить пол областного центра. А если такового не найдется, придется ехать в другое место, еще за 100-150