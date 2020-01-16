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Все про:КГГА (2294) Киев (18437) Метрополитен (646)

 На 15 станциях киевского метро заменят турникеты, которые "бьют" пассажиров

В этом году на 15 станциях киевского метро заменят турникеты на новые, словенского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более чем 100 млн грн. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 на станции "Площадь Льва Толстого".

Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбидская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

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На 15 станциях киевского метро заменят турникеты, которые бьют пассажиров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170304
 
   
 Топ комментарии
 
наш борзий молодняк через турнікети хвацько перестрибує, як через гімнастичну кобилу
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Пффф, б'ють - значить люблять. На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів - Цензор.НЕТ 4220
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Словенцы могут сделать это вообщем-то фуфло,а для нас это непосильная задача.
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Дуже дивно, у нас в Україні є компанія-виробник турнікетів на території заводу Артема, які такі та інші турнікети виробляють вже понад 15 років, а то і більше. На Дарниці, наприклад, у "новому" вестибюлі їх турнікети стоять. І не тільки в метро, їх турнікети і в КМДА, і в Укртелекомі, і в Кабміні. Навіщо замовляти словенцям?
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наверное потому что их себестоимость один лям, а распилили 100. и где же всяческие "прозорро" делись?
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А саме головне, що не дискримінують по гендерній ознаці!
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Та якраз дискримінують... жінкам безпечніше, а нам може від турнікета саме по гендерній ознаці прилетіти...
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Неужели какое-нибудь украинское машиностроительное предприятие такого не смогло бы осилить за такую же сумму?
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а вагоны Мытищинского завода 1959 г.в. заменили хоть ? Или так и остались ?
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Надеюсь заменят за счет тех бовдуров, которые поставили неправильные турникеты?
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В Стокгольме класные турникеты ))) Поскольку проезд стоит 6-8 евро, то там умельцы входят в турникеты, которые на выход предварительно дождавшись выходящего ))
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наш борзий молодняк через турнікети хвацько перестрибує, як через гімнастичну кобилу
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Я днями на Шулявці бачив як один це зробив навіть на милицях (мав лише одну ступню)... На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів - Цензор.НЕТ 9858
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ха ха ха - так всегда было в Киеве, живы значит традиции
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бить не нужно, а не вникнут - разъяснять (c)
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Примерно 13000 баксов за турникет? Интересно, какой же там процент отката?
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В цену заложено пятилетнее обслуживание и 2-3 капитальных ремонта с запчастями.
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13к баксов за турникет? омайгад рукалицо
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Техобслуживание будет производить, сертифицированная заводом-изготовителем, украинская компания. Сами посчитайте сколько нужно им денег уплату налогов, на зарплату рабочим, ИТР, бухгалтерии, руководству, оплату обучения тех.персонала, аренду помещения, покупку и содержание средств передвижения, покупку запчастей для своевременного ремонта турникетов...
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Дуже дивно, у нас в Україні є компанія-виробник турнікетів на території заводу Артема, які такі та інші турнікети виробляють вже понад 15 років, а то і більше. На Дарниці, наприклад, у "новому" вестибюлі їх турнікети стоять. І не тільки в метро, їх турнікети і в КМДА, і в Укртелекомі, і в Кабміні. Навіщо замовляти словенцям?
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Сколько был в метро меня там ни один турникет никогда не ударил, не видел и не слышал я этого и с другими, поэтому я уверен это распил - новое поменяют на новое. Стопудово - это бизнеса пидалика ещё с ларьков. Омельченко плитку перекладывал, а этот, шо лох?
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А Kyiv Smart Card не будуть приймати? На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів - Цензор.НЕТ 668
Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3170304
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Откати, откати, кругом одні откати, хлопці, робочі місця для українців в Словенії.
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Такие как на фото - лучше. А раздвижные - всегда какой-то страх был перед ними, с детства. Независимо от города. Последний раз в Париже видел раздвижные.
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Наконец-то. Да, херачит редко, но одного раза даже раз в пол года достаточно чтоб его возненавидеть. Крайний раз херанул именно меня в июле на дружбе народов.
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Из личного опыта: если ударивший вас турникет в сердцах пнуть ногой, то становится не так больно...
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надёжные аппараты. 50 лет.
бьют потому, что эти турникеты просто помнят всех, кто хоть раз не оплатил проезд с 1970 года.
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Мы что не в состоянии сделать турникеты в Украине? зачем их покупать в Словении (в котрой метро наверное нет) за валюту и кормить их работников, если так и дальше, то ******.
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