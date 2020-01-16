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Все про:Россия (74748) ФСБ (1437) Приходько Олег (15)

 ФСБ возбудила еще одно уголовное дело против украинского активиста Приходько

Против украинского активиста Олега Приходько, задержанного ФСБ 9 октября прошлого года по обвинению в подготовке теракта, открыли еще одно уголовное дело.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ҐРАТИ", об сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

Новое дело возбудили по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ).

"Нас ознакомили с результатами экспертиз, а также ознакомили с постановлением о возбуждении ещё одного уголовного дела в отношении Олега Аркадьевича по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного статьей о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Данное уголовное дело соединено с возбужденным ранее", - рассказал адвокат.

Напоминаем, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.

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10 октября 2019 года Приходько был арестован на два месяца - до 10 декабря. Украинцу инкриминируют "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "подготовку взрыва" в Сакской администрации.

6 декабря 2019 года "суд" продлил ему содержание в СИЗО до 10 февраля 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170300
 
 
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За то у нас не ожного уголовного дела против Ватных актевистов и военых приступников с ВАТА ТВ - с Трана Уа Шариев конченых ...
Мрази всякую дижь по Митодичкам Фсбешным накидывают и все ок ...
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У вас каждый второй активист и АТОшник с гранатами ходит и ничего...
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ФСБ - это полицаи фашистские! Их всех нужно в Гааге судить!!!
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