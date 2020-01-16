 Бороться с коррупцией в налоговой будем вместе с правоохранителями и СБУ, - Верланов

Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов на своей странице в Facebook.



"Решительная борьба с коррупцией - одна из главных задач, которая была поставлена ​​перед каждым сборщиком налогов с момента, когда я возглавил вновь созданную ГНС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным сервисом для налогоплательщиков. Проявления злоупотреблений и коррупционных действий уже получают жесткую оценку и наказания. Если кто-то из чиновников не осознал - правила игры изменились. Так, как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика и рассматривает свою должность только как место для взяток ", - заявил Сергей Верланов.



Председатель ГНС подчеркнул, что в сотрудничестве с правоохранителями будет проводиться тщательная работа по очистке службы от взяточников.

"Вместе с правоохранителями, антикоррупционными органами мы будем настойчиво искоренять это позорное явление, разъедающее страну уже много лет и не дающее двигаться вперед. В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в ИТ системах. Налоговая и в дальнейшем будет оказывать любую помощь всем правоохранительным органам в выявлении коррупционных проявлений и проведении необходимых следственных действий ", - подчеркнул Верланов.



По его мнению, из-за коррупционного скандала в Одессе возникли серьезные репутационные угрозы для всех сотрудников налоговой. Он считает, что необходимо своей добросовестной работой донести до людей, что в налоговой работает много порядочных людей. Он рассказал также о мерах, которые принимает налоговая для предотвращения коррупционных действий.

"Мы уже начали работу над разработкой плана переаттестации всех сотрудников налоговой, который должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок. Мы будем и в дальнейшем мониторить любые подозрения на коррупционные действия, отрабатывать сигналы от налогоплательщиков о вымогательстве взяток от любых должностных лиц ГНС. С этой целью создается горячая антикоррупционная линия, где каждый, кто имеет информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, сможет проинформировать об известных ему фактах. Ни один виновный в коррупции не уйдет безнаказанным", - сообщил Верланов.

Председатель ГНС также пообещал оперативно сообщать о результатах этой работы.