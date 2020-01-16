EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  133  3
Материалы по теме:
Все про:безопасность (701) НАТО (6636) оборона (1131) СБУ (14243)

 НАТО поддерживает реформы в секторе обороны и безопасности Украины, - СБУ

Международные партнеры во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов выразили поддержку комплекса реформ в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Представители СБУ приняли участие в заседании в составе официальной правительственной делегации Украины, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в том числе и СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", - отметил уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

Украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности - один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

Пунь подчеркнул, что Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте.

Представители НАТО со своей стороны выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. И отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирование СБУ являются крайне актуальными для Украины.

Также международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования Службы безопасности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО не будет напрямую привлекаться к расследованию авиакатастрофы в Иране, но поддержит позицию Украины, - вице-премьер Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3170296
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разогнать давно пора уже это прокацапское сбу
 показать весь комментарий
 
 
Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России.

Живет в Украине с видом на жительство, находится в процессе оформления украинского гражданства. После назначения в СБУ, Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации.

Агент 007.....
НАТО підтримує реформи в секторі оборони і безпеки України, - СБУ - Цензор.НЕТ 3683
 показать весь комментарий
 
А з-заду, по завітам Зе, замість портрета президента висять його діти?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх