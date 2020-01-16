 ВАКС арестовал с альтернативой залога и.о. главы ГНС Одесчины Чеботареву, погоревшую на взятке прокурору в $25 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Так, суд поместил подозреваемую под стражу сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тысячи гривен залога.
Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.
Как сообщалось, правоохранители задержали руководителя регионального главка одесской Государственной налоговой службы Наталью Чеботареву за попытку подкупа работника прокуратуры. Чиновницу уличили в предложении и даче 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.