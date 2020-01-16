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Все про:взятка (4828) налоговая (812) Одесса (5872) ГНСУ (37) САП (1233) Антикоррупционный суд (566)

 ВАКС арестовал с альтернативой залога и.о. главы ГНС Одесчины Чеботареву, погоревшую на взятке прокурору в $25 тыс.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Так, суд поместил подозреваемую под стражу сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тысячи гривен залога.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

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Как сообщалось, правоохранители задержали руководителя регионального главка одесской Государственной налоговой службы Наталью Чеботареву за попытку подкупа работника прокуратуры. Чиновницу уличили в предложении и даче 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

ВАКС арестовал с альтернативой залога и.о. главы ГНС Одесчины Чеботареву, погоревшую на взятке прокурору в $25 тыс. 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170294
 
 
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Ничто так не унижает прокурора как мизирность взятки...
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Так там всю областную налоговую нужно арестовывать,взятка прокурору означает,что там существуют системные поборы с предпринимателей в которой участвуют все податкивцы без исключения,потому что не нашлось ни одного честного,который сообщил бы куда следует о том что происходит в одесской НС.
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