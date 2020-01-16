 Децентрализация будет завершена к концу года, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это означает лишь то, что консультации с экспертами, исполнительной властью, местным самоуправлением будут проходить еще более углубленно. Если требуется время для наработки лучшего решения, то для этого нет никаких препятствий", - написала она.

По ее словам, Зеленский прислушался ко всем позициям, особенно - к местному самоуправлению.

"Децентрализация будет успешно завершена, и это будет сделано уже в этом году", - подчеркнула Кравчук.

Кравчук отметила: "Мы хотим не просто принять новый закон, а создать мощные стимулы для развития регионов. И очень важно, чтобы в этом у нас было полное взаимопонимание со всеми заинтересованными сторонами".

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

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