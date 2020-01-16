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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4268) децентрализация (484) Слуга народа (602) Кравчук Евгения (17)

 Децентрализация будет завершена к концу года, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Несмотря на то, что Президент Украины Владимир Зеленский отозвал рассмотрение законопроекта о децентрализации власти, это не значит, что реформа откладывается - ее завершат до конца 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это означает лишь то, что консультации с экспертами, исполнительной властью, местным самоуправлением будут проходить еще более углубленно. Если требуется время для наработки лучшего решения, то для этого нет никаких препятствий", - написала она.

По ее словам, Зеленский прислушался ко всем позициям, особенно - к местному самоуправлению.

"Децентрализация будет успешно завершена, и это будет сделано уже в этом году", - подчеркнула Кравчук.

Кравчук отметила: "Мы хотим не просто принять новый закон, а создать мощные стимулы для развития регионов. И очень важно, чтобы в этом у нас было полное взаимопонимание со всеми заинтересованными сторонами".

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Однако 16 января по результатам встречи с председателем и заместителями председателя фракции партии "Слуга народа" Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации сняли с рассмотрения для доработки, - Арахамия

Децентрализация будет завершена к концу года, - замглавы фракции СН Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170291
 
 
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Да в общем ничего не изменилось. Ремонтами занимаются только в период выборов. Децентрализуй не децентрализуй - всё равно получишь нифуя.
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вы еще доработайте до конца года, "реформаторы"...
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оця децентралізація велика фікція яка розвалює державу не так роблять децентралізацію а з зменшення податків і чиновників
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Децентралізацію буде завершено до кінця року, - заступниця голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4428Несмотря на то, что Президент Украины Владимир Зеленский отозвал рассмотрение законопроекта о децентрализации власти, это не значит, что реформа откладывается - ее завершат до конца 2020 года.
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...и уже совершенно другие люди.
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