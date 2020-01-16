 Путин назначил премьером Мишустина. Медведев возглавил Совбез РФ

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в подписанно Путиным указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

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15 января премьер Медведев и правительство России подали в отставку.