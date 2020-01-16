 Путин назначил премьером Мишустина. Медведев возглавил Совбез РФ

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в подписанно Путиным указе, который вступает в силу со дня его подписания.
Другим указом Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.
15 января премьер Медведев и правительство России подали в отставку.
глупо это недооценивать...
вы вникните в тему изменений которые там произошли...
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
или Портникова....?
Многие, кто желает заслуженной смерти Московии признают, что путин ее прямо сейчас сильно укрепил...
https://censor.net.ua/blogs/3170181/rosyiskiyi_udav
Сегодня праздник у ребят,.
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
режим Путена консервирует страну на десятки лет вперед..
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Территория России во второй половине века из-за рукотворного изменения климата «приговорена» к климатическим катаклизмам - жаре и наводнениям, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
.... новый премьер-министр России Михаил Мишустин - автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых. В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин - автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса «Пенсне» в 2011 г., «Зола» - на альбоме «Апгрейд» в 2016 г.
Теперь пристроят на менее хлопотную должность и может спокойно жить на наворованное.
А царь всё так же на месте, и все те непопулярные решения это не он, это всё плохое правительство, в отставку их.