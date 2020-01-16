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Все про:Медведев (3856) Путин (25381) Россия (74748) Мишустин (1)

 Путин назначил премьером Мишустина. Медведев возглавил Совбез РФ

Президент России Владимир Путин назначил премьер-министром РФ главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в подписанно Путиным указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

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15 января премьер Медведев и правительство России подали в отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3170290
 
 
 Топ комментарии
 
Концептуально. Між прізвищами Мєдвєдєв та Мішустін є досить помітний ведмежий зв'язок.
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медведев , мишуткин , мишка ((((( МЕДВЕДИ РУЛЯТ !!!!
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Унылые новости из путенского дурдома не интересны... наши клоуны веселее.
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Концептуально. Між прізвищами Мєдвєдєв та Мішустін є досить помітний ведмежий зв'язок.
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концептуальный медведь на кацапии найден?
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А 3 указом отпердолил всю лапотную росию.
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вообще то модернизировал и укрепил Московию...
глупо это недооценивать...
вы вникните в тему изменений которые там произошли...
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Неужели на "кузю" атомнй реактор поставили? Советское военное барахло модернизировали? Какие еще изменения? Где хваленый прорыв у кацапов,кроме прорыва собственного очка?
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медведев , мишуткин , мишка ((((( МЕДВЕДИ РУЛЯТ !!!!
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На росії становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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На росії від таких призначень нічого не зміниться.
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вы читали это к примеру?
или Портникова....?
Многие, кто желает заслуженной смерти Московии признают, что путин ее прямо сейчас сильно укрепил...
https://censor.net.ua/blogs/3170181/rosyiskiyi_udav
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І , взагалі , що ми тут так роздухарились ?
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Унылые новости из путенского дурдома не интересны... наши клоуны веселее.
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Так это связанные вещи. Там уволили премьера и у нас в тот же день пытаются уволить.
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Путин премьеров по фамилии выбирает. Неясна только патология тяги к медведям. Может плюшевого мишку в детстве не подарили.
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***** готовит почву,шоб еше лет 10,как минимум быть сцарем.****** подорванная
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***** будет царствовать пока не сдохнет, очевидно же
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Очень этот МихМиш на Берию похож в последние годы. Надеюсь, закончит так же.
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Цікаво, Мішутка теж буде всі неудачі валити на папєрєднікав?
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От перемены мест слагаемых, дурка не изменяется ))
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Від перестановки кремлівських 3,14...ів суть ***** не змінюється.
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На рахунок схожості:

Сегодня праздник у ребят,.

Ликует пионерия!

Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
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а помните как клоун Хазанов подарил Путену корону и тогда повилось много мемов "Коронация начинается!".. а в 2020 году этот снимок звучит так "Консервация начинается!!!"
режим Путена консервирует страну на десятки лет вперед..
Путін призначив прем'єром Мішустіна. Медведєв очолив Радбез РФ - Цензор.НЕТ 7379

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.НЕ должен быть слишком протяжен в длину (см пресловутую проблему роста ВВП).
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Есть и хорошие новости с России :
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Территория России во второй половине века из-за рукотворного изменения климата «приговорена» к климатическим катаклизмам - жаре и наводнениям, заявил директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
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///так он еще и талантище! ))))) шоубиз продолжает теснить политиканоф)))))
.... новый премьер-министр России Михаил Мишустин - автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых. В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин - автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса «Пенсне» в 2011 г., «Зола» - на альбоме «Апгрейд» в 2016 г.
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пока не рашменбаши )) есть куда расти.
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Цирк для внутреннего потребления ватанами. Оп - и царь снова хороший, плохие бояре наказаны. Ога, наказаны прям ой ой как. Медвед свою роль выполнил, на него "навешены" все непопулярные решения - повышение пенсионного возраста, падение доходов и всё такое.
Теперь пристроят на менее хлопотную должность и может спокойно жить на наворованное.
А царь всё так же на месте, и все те непопулярные решения это не он, это всё плохое правительство, в отставку их.
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не, ну теперь понятно, по какому принципу в нарасеянии назначаются премьеры. не зря же символ единоросов такой...
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