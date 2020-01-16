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 Политика Украины, Общество
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 Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает премьер-министра Алексея Гончарука лучшим на своей должности за всю историю Украины.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", - говорится в сообщении.

По его словам, это не нравится оппонентам, ведь они не получили должностей в новом правительстве, на госпредприятиях и в органах власти.

"Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, так как их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой и мы выиграем", - подчеркнул Милованов.

Милованов считает нынешнее состояние экономилик "лучшим за года".

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публикация "записей Гончарука" - информационная атака России и "одного известного олигарха", - Порошенко

Милованов подчеркнул, что укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума - 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.

"Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2.5 млрд долларов за этот же период", - продолжил министр.

"Все это делается сегодня для развития и благосостояния завтра. Мы не боимся вызовов, мы делаем правильные и, иногда, непопулярные вещи - такие как законопроект о труде. Это все нужно было сделать 20 лет назад и тогда бы мы сегодня имели успешную страну. Мы действуем быстро и это не нравится многим. Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится и мы - вся Украина - победим", - подытожил Милованов.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов 01
Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170286
 
   
 Топ комментарии
 
Сказал лучший министр которому через полгода потребовался комитет по спасению промышленности.
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гончарук самый лучший сказочный дебил после Зеклована...
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как жи повезло Україні - до найвеличнішого лідера ще й лучьший премьєр за всю історію Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, сейчас на него идет очередная атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 89
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Сплошные величайшие лидеры современности ... Это в Трускавце филиал Оксфорда таких готовит?
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Альо! Феофанія? Будь ласка, покличте психіатра...
Докторе? Добрий день. Тут у вас пацієнтові Мілованову зуйово! Що? Так, повна діарея, жах просто... Великий заштрик, ТЕРМІНОВО!


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все правильно, в свете последних решений кабмина увеличить зарплаты "бедным министрам"милованов отработал пайку честно,кто же будет кусать руку которая тебя кормит,даже собаки так не поступают,следующим я думаю выступит директор "укрпочты"
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- Идиоты самая мощная организация в мире. Ее представители есть повсюду...
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Отметились все в комментариях или нет?
Из-за чего весь срач?
Цыплят ведь по осени считают, вот осенью и посмотрим какие изменения будут в Украине.
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Извините... но к осени уже землю они продадут. Так что к осени "смотреть какие изменения будут в Украине" будет поздно). По большому счету... в нормальной стране после вот таких казусов нормальный чиновник или министр САМ покидает свой пост.
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Если они до осени продержатся, что в свете последних событий очень маловероятно
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Гєна, осєнь полтора мєсяца назад ужє прошла.
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какой осенью,какого года?все рычаги власти у "слуг" что мешает?
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Пане Генадію, ви відчепилися від течії годин - осінь вже закінчилася і з дерев облетіли жовті аркуші... І що торкається слуг - в нас їсти передчуття, що смороду ще до весни накоять таке, що це буде фатально. Навіть нирки на деревах не встигнуть зазеленіти.
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В Гончарука тепер свій царемонімайстер. О найвеличніший на самокаті з олів'є.
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В Украине, становится всё веселей жить...Правда, "страна в смартфоне", как-то на второй план ушла, Но, сеть казино и игорных автоматов, вскоре сделает життя, намного веселей..А с продажей земли, совсем весело станет.., но не всем. Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 2999
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Панове, за ці 2 дні стало зрозуміло, що влади в Україні немає. Є якісь збіговиська хапуг, рвачів і нездар, головною задачею яких є нахапати побільше, а там - трава не рости. Живемо в якомусь паноптикумі, а не державі. Повний пі... триндець.
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Ще один експерД заплутався, дані за11 місяців а вони керують шість місяців, але це зробив найкращий прем"єр за всю історію України, який сам каже, що він профан!!! Ви там слуги клоуна щось забрехались!!! вАм всім треба скоріше звільнити всі місця для професійних людей і не робити з себе посміховисько!!! То не квартал 73, Це Україна!!!
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Весьма уважаемый в ЗЕ-балагане господин озвучил диагноз Миклована - «дебил», и Миклован не посмел ему ни перечить, ни опровергать это. То каким же ещё может мнение Миклована о Козлобородом Цапе Гончаруке, если тот держит в министрах экономики дебила? А мог ведь и имбецила найти, и идиота. А так только продвинутый дебил - даже знает, как коноплю пыхать.
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Гончарук таки показал народу Украины, что 28 лет нами правило безпринципное, жлобоватое, вороватое, безчестное быдло.
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Не стоит так сильно демонизировать Коломойского
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Рука руку моет, да обе свербят. А что им остается, если не оправдывать Гончарука? В противном случае в след за его головой полетят и другие.
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Цим дебілам, треба або хрестики знять, або труси надіти бо мелють один за одним таке, що ні на яку голову не налазить.
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Нет коррупции?тогда почему путинский тедис по сей день монопольничает на сигаретном рынке,такое возможно только за взятки в правительстве,почему лазарева до сих пор собирает дань за неуплату ЕСВ и у неё всё хорошо,почему такие как гетмашнцев лоббируют удушение фоповцев - такое возможно только раздавая взятки?
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"Тут Воробей, случась, промолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, -
Вся ваша музыка плоха!..»" (с) Крылов
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Чем надо обкуриться, чтобы нести такой бред?
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Да, да, безусловно, а Ослик Оманский - самый лучший приписдент вселенной, скоро в Трускавец прилетят к нему с Тау Кита на учебу. Тамошние приписденты.

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Они там все дебилы. конечно, но вот что будет после Гончарука? Назначат какого-то ставленника Путина.
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Гочарук лучший примьер и сейчас я докажу... -доказательства просто несокрушимые))) балабол
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К то не понял,-это был сарказм в духе 95 говн**ого квартала и зе-ко-манды...
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N.N. со своей дамой подходил к огромному зданию загса. Дама была как будто бы как дама: в синем стандартном пальто, в точеных сапожках. Однако ж вместо лица у нее была задница, впрочем уютно прикрытая женственным пуховым платочком. Две ягодицы чуть выдавались, как щечки. То, что соответствовало рту, носу, глазам и в некотором смысле душе, было скрыто в черном заднепроходном отверстии.

N.N. взял свою даму под руку, и они вошли в парадную дверь загса.
В залах, несмотря на ослепляющий свет и помпезность, почти никого не было. N.N. наклонился и что-то шепнул своей невесте. Первой, кто их по-настоящему увидел, была толстая, поражающая своей обычностью секретарша, сидевшая у столика в коридоре.
Увидев даму N.N., она упала на пол и умерла.
Жених и невеста между тем продолжали свой путь. Угрюмо сидящие на скамейках редкие посетители не замечали их.
Правда, когда они прошли, один из посетителей встал, выпил воды и сказал, что уезжает.

(с) Юрий Мамлеев "Петрова"
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Цікаво, чим лучший? Якщо дивитися на цифри росту ВВП, іноземних інвестицій чи середньої зп в баксах, то він далеко не найкращий...
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Блин, прям какая-то мания величия! Если вы такие талантливые, чего ж допустили 50 лярдов дыры в бюджете и при этом начислили себе фантастической величины премии! Какое отвратительное лицедейство!
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А шо скажет на это главный почтальон? Он согласен с высказыванием? Или может 1200000, полученных за декабрь маловато? Огласите весь список довольных премьером, плиз.
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Ну да, основное достижение КАБМИНА - КАЗНА ПУСТАЯ. За ЭТО премия полагается!!
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дыра в бюджете в 70 млрд. это прекрасно иллюстрирует.
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чтобы понять этот понос, надо иметь пустоты в голове, не тратьте время, нет никакой головоломки, есть профаны в экономике у власти....

лизоблюдство от Милованова вне конкуренции... Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 4778
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те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
и один их них, механик,
рассказал , сбежав от нянек
что бермудский многогранник - не закрытый пут Земли...
и т.д.

по другому и не скажешь.....
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Семь папирос с марихуаной, а Милоффанова не отпускают до сих пор.... Гончарук - найкращий прем'єр-міністр за всю історію України, зараз на нього йде чергова атака, - Милованов - Цензор.НЕТ 7030
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те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
и один их них, механик,
рассказал , сбежав от нянек
что бермудский многогранник - не закрытый пуп Земли...
и т.д.

по другому и не скажешь.....
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