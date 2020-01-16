 Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента нардеп от "СН" Елена Шуляк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Она сказала, что соответствующее обращение от нардепов направят в СБУ.
"Существует три пути, как эта информация могла бы быть получена. Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования. Во-вторых, в рамках контрразведывательной деятельности. И третье, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении должностных лиц, где проводилось совещание. Поэтому мы просим СБУ провести такое расследование и нас, как народных депутатов, проинформировать о его результатах ", - сказала она.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
попытаться пропихнуть на его место бабу Йуля, или еще
когото из более послушных - которые не задумываясь
вернут Коломойше Приватбанк...
Впрочем он готов служить Коломойше
- даже если Янелох заартачится...
Сергей Гордиенко
Боретеся з корупцією? Так. підніміть з/плати вчителям, щоб не брали гроші з батьків на штори і олівці. Підніміть з/плати медикам, щоб не брали хабарі. Підніміть з/плати поварам шкіл і дит. садочків, щоб не крали харчі з кухні. НІ. ПІДНІМАЄТЕ ТІЛЬКИ "БІДНИМ" МІНІСТРАМ. ГАВНЮКИ ВИ, А НЕ СЛУГИ НАРОДУ! Я БІЛЬШЕ ЗА ВАС ГОЛОСУВАТИ НЕ БУДУ!
Это же придется сначала установить тех, кто "писал" разговоры.
73%, ЩО ви обрали?!
Здесь может сработать только моральная сторона которую должен показать сам Премьер. А вот её как-то не видно.
Плівки справжні. Злив їх коломойша.
Його основні недоліки навіть там приховали.
Как пауки в банке, друг друга готовы сожрать!
«Каждый народ достоин своей участи» = «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».
подставить-схавать своего - это ж классика жанра,закулисная возня в любом шоу-коллективе
Идиоты Блин!!!!!