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Все про:СБУ (14243) Гончарук_Алексей (472) Шуляк Елена (3)

 Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Народные депутаты от фракции "Слуги народа" просят СБУ выяснить, достоверны ли записи с якобы премьер-министром Алексеем Гончаруком и каким образом они были получены.

Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента нардеп от "СН" Елена Шуляк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она сказала, что соответствующее обращение от нардепов направят в СБУ.

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"Существует три пути, как эта информация могла бы быть получена. Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования. Во-вторых, в рамках контрразведывательной деятельности. И третье, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении должностных лиц, где проводилось совещание. Поэтому мы просим СБУ провести такое расследование и нас, как народных депутатов, проинформировать о его результатах ", - сказала она.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Источник: https://censor.net.ua/n3170278
 
 
 Топ комментарии
 
А зачем? Выбранные «мудрым наридом « депутаты ,помчавшись давать премьеру пистюлей за раскрытие гостайны подтвердили подлинность записей.
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Який сором... який же ж встид...
73%, ЩО ви обрали?!

Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 6539
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Винуватий той, хто цей балаган влаштував, привівши до влади 95 квартал.
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Вся логика этой информационной атаки на Гончарука,
попытаться пропихнуть на его место бабу Йуля, или еще
когото из более послушных - которые не задумываясь
вернут Коломойше Приватбанк...
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Чересчур гонористый...
Впрочем он готов служить Коломойше
- даже если Янелох заартачится...
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А зачем? Выбранные «мудрым наридом « депутаты ,помчавшись давать премьеру пистюлей за раскрытие гостайны подтвердили подлинность записей.
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НУ А ШО?
Сергей Гордиенко
Боретеся з корупцією? Так. підніміть з/плати вчителям, щоб не брали гроші з батьків на штори і олівці. Підніміть з/плати медикам, щоб не брали хабарі. Підніміть з/плати поварам шкіл і дит. садочків, щоб не крали харчі з кухні. НІ. ПІДНІМАЄТЕ ТІЛЬКИ "БІДНИМ" МІНІСТРАМ. ГАВНЮКИ ВИ, А НЕ СЛУГИ НАРОДУ! Я БІЛЬШЕ ЗА ВАС ГОЛОСУВАТИ НЕ БУДУ!
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крік души, прям) тра по рецепту каллєг по разуму из мардовии на коленях попросить
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"підніміть з/плати вчителям, щоб не брали гроші з батьків на штори і олівці. Підніміть з/плати медикам, щоб не брали хабарі. Підніміть з/плати поварам шкіл і дит. садочків, щоб не крали харчі з кухні". --- нету в мире таких зарплат шоб не брали и не кралы!
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шо гавнюки то гавнюки, пристроїлись як говорить їхній президент на солодкі місця і ніяк не нажеруться як глисти.
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Смешные.
Это же придется сначала установить тех, кто "писал" разговоры.
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Якщо слухали не СБУ ЧТ УДО, то грош- ціна нашій безпеці
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Який сором... який же ж встид...
73%, ЩО ви обрали?!


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Обрали того, кто должен отмєніть антістадний закон мародьора, о запрєтє «Однокласніков», і «Вконтактє».
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Ну во первых пусть он сам скажет достоверны или не. А потом уже проверяйте соврал или нет.
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Так-как статус совещания не был официальным, эти требования не соответствуют ситуации. А так-как Премьер обладает иммунитетом, любые доказательства его не касаются и не могут быть использованы.
Здесь может сработать только моральная сторона которую должен показать сам Премьер. А вот её как-то не видно.
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Да! Вова глупый, но зато честный и за народ. Ога.
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імунітет на злочин не існує він вводить в оману президента,який приїхав з маль,оману.
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Чому би тим дибілоїдам не заспокоїтись ?
Плівки справжні. Злив їх коломойша.
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А Зелі нема чого ображатись.
Його основні недоліки навіть там приховали.
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Были "Пленки Мельниченко", стали "Записи Гончарука".

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І хтось ЗАВЖДИ пише вище керівництво держави...😨
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Хто пишет?
Как пауки в банке, друг друга готовы сожрать!
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легко! вскрываем зеленскому голову если там ничего нет значит правда, а если что то таки есть тогда "ой!" Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 4075
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..."А еще сегодня всем коллегам пришла смс-рассылка с приглашением на «Вечерний квартал». Очень повеселило. Но нам уже билеты не нужны, у нас абонемент на 5 лет на всю эту шоу-программу" - Олексій Гончаренко
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а шо разве все дело только в каких то записях?шо первый зашквар?Оман где?
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Ну, шо, товаріщі. Скільки Вові ще мучитися? До кінця року досидить, чи нє?
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С самого начала было смешно, но понятно, что пианино рано или поздно уберут, а все увидят ЭТО недоразумение во всей красе. Пианино давно убрали, а быдлу веселей.
«Каждый народ достоин своей участи» = «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».
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я бы начал из далекого прошлого-с анализов Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 1457
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Записи достоверны. У Зеленского действительно вместо головы пустое место.
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трансформация -"хуже не будет!" в "какая разница!" действительно,какая уже разница,подлинные они или нет
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Ну, шо, товаріщі. Скільки Вові ще мучитися? До кінця року досидить, чи нє?
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Так для чого тоді відповідні служби Кабміну, які повинні слідкувати за жучками?
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сужби працюють роблять планові і непланові дезинфекції від вошок,а вони все лізуть і лізуть.
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мне кажется...что то не на жучкИ писали...а какие-то..жУчки, рядом с ним в кабинете сидящие
подставить-схавать своего - это ж классика жанра,закулисная возня в любом шоу-коллективе
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сбили самолет в государстве ни кого нет,кто во франции кто в омане,кто хз где,и никаких вопросов нет,а если бы полномасштабное вторжение,авария(не дай бог)на АЭС,извержение вулкана!?а у нас бл замок на дверях и надпись кто последний будет выходить-выключите свет Нардепи від СН просять СБУ перевірити достовірність "записів Гончарука", - представник Кабміну у ВР Шуляк - Цензор.НЕТ 9296
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пустоголовим не має різниці, чи вулкан ,чи війна ,чи слайди гончарука.
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Эсбэу занято крышеванием наркоты, кстати Парашенко получает до сих пор откаты от этого "бизнеса"
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Вот у СБУ больше дел нет во время войны проверять материл ли премьер презика или нет!
Идиоты Блин!!!!!
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Четвёртый.... Там были просто люди коломойши)
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В первую очередь, не мешало бы раобраться с Оманом. ЧТО ТАМ ДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ?
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