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Все про:Нацполиция (10743) Россия (74748) хакер (768)

 Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95"

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство и инициирует создание международной следственной группы в связи с хакерской атакой на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии "Квартал 95", которая вероятно, была совершена спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Как говорится в заявлении, озвученном помощником министра внутренних дел Артемом Миняйло на брифинге в четверг, хакерская атака была совершена для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители Федерального бюро расследований США.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украины обратилась в ФБР и компанию Area1, обнаружившую признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

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Американская газета The New York Times сообщила ранее, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября. Также среди целей хакеров были KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service и Pari. Все они являются дочерними компаниями Burisma Holdings, которая оказалась в центре скандала, ставшего причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Предполагается, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям. Согласно изданию, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации. Газета сообщает, что хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

The New York Times также сообщила, что в канун Нового года группа российских хакеров пыталась взломать сайт компании "Квартал 95". По данным издания, фишинговые кампании ГРУ на украинские компании обнаружила американская фирма по кибербезопасности Area1.

Источник: https://censor.net.ua/n3170277
 
 
 Топ комментарии
 
хакерская атака русни на 95 квартал єто как атака ИГИЛА на бенЛадена. Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 8414
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5-й квартал - об'єкт стратегічного значення??? Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 4407
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Посягнули на святе для зєбілів. Не оцінили зєліне прогинання перед пуйлом. Ще ноги не цілував Зє царю.
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да, у них шутки пишут кацапы, уже давно. "тамбовский волк" как минимум.
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хакерская атака русни на 95 квартал єто как атака ИГИЛА на бенЛадена. Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 8414
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Хоча насправді ІГІЛ настільки *******, що вони без зайвих сумнівів атакують навіть своїх, якщо в тих буде трохи інше трактування ісламізму. Головне, щоб мулла або імам сказав "фас".
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5-й квартал - об'єкт стратегічного значення??? Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 4407
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Там каждый второй министр, замминистра, депутат или член СНБО.
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Обнаружила Американская Фирма - Может стоит Платить Деньги Налогоплательщиков Украины Американской Фирме , а не добавлять зарплату , что бы не крали , а может , что бы Работали.
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Хакнули передвиборчий штаб-95 і підмінили програму кандидата в президенти??? Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 77 Так от чому все так...
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95 приписали, чтоб зебобики пожалели бубочку, кому он нужен тот 95-й
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всегда говорил, шо кацапы долбанутые и хакеры кацапские не исключение - квартал то зачем? там же ихние, прикацапленые кореша...
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ахаха))) держите меня трое, сейчас лопну со смеху. ***, сбу занимается хакерсокой атакой... 95-го анала. ахаха))) цирк. какое отношение имеют малорские шуты к госбезопасноти Украины?!!!
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Шо це кацапські хакерята затєвают?

При Янелоху навіть хакери пробили дно, бо при Пороху вони більш серйознішими справами займалися.
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Хакнули суперсекретный НИИ по одебиливпнию народонаселения под кодовым нащванием "Квартал 95"?
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Та кому потрібний той квартал..
Смішно, чесне слово..
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та не скажите))))
25 -й кадр б хаПнули...и вышли б зебобики из под гипноза...))))))

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Тыгыгыгыыыыы!!!!

Шапито неполноценных взломали. Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 5680
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та Burisma то таке! хрен с ней )))
а вот 95-й... это уже на святое...покусились ))))) это уже ...капец шо !!))))
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RED ALERT!
Атака на 95 квартал - це критична загроза національній безпеці! Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 1305
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Да, что ни говори, а по смеху хакеры уделали кварталовцев вчистую.
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У кацапов творческий кризис и они решили выкрасть у квартала шутки обсирающие Украину?
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що ж там такого цінного, чи комусь невідомого у 95 квартальному лайні?)))
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не інакше як сам "кароль юмара" пєтрасян замовив той двіжняк)
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Та то Порох дав команду своїм порохоботам з'ясувати всіх причетних до "слуг", щоб після пуншу прикрасити ними ліхтарі на Грушевського та Маріїнський парк Нацполіція розслідує атаку російських хакерів на сайти компанії Burisma і студії "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 8365 (тре цю ідею на Г+Г закинуть, най озвучують)
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