 Нацполиция расследует атаку российских хакеров на сайты компании Burisma и студии "Квартал 95"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Как говорится в заявлении, озвученном помощником министра внутренних дел Артемом Миняйло на брифинге в четверг, хакерская атака была совершена для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители Федерального бюро расследований США.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украины обратилась в ФБР и компанию Area1, обнаружившую признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

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Американская газета The New York Times сообщила ранее, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября. Также среди целей хакеров были KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service и Pari. Все они являются дочерними компаниями Burisma Holdings, которая оказалась в центре скандала, ставшего причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Предполагается, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям. Согласно изданию, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации. Газета сообщает, что хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

The New York Times также сообщила, что в канун Нового года группа российских хакеров пыталась взломать сайт компании "Квартал 95". По данным издания, фишинговые кампании ГРУ на украинские компании обнаружила американская фирма по кибербезопасности Area1.