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Все про:Нацполиция (10743) посольство (583) США (16040) Йованович (224) Парнас Лев (16)

 Нацполиция начала расследование возможной незаконной слежки за экс-послом США Йованович, - МВД. ФОТО

Наиональная полиция начала расследование возможной незаконной слежки на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, о чем стало известно после публикации следователями Палаты представителей Конгресса США переписки Льва Парнаса - соратника адвоката президента США Руди Джулиани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - говорится в заявлении министерства, зачитанном в четверг в Киеве замдиректора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Денисом Ленцом.

В министерстве подчеркивают, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории.

"После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч.2 ст.163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.1 ст.182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

Нацполиция начала расследование возможной незаконной слежки за экс-послом США Йованович, - МВД 01
Нацполиция начала расследование возможной незаконной слежки за экс-послом США Йованович, - МВД 02

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В МВД намерены оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства, после чего должно быть соответствующее реагирование, либо же "это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

Кроме этого, говорится в заявлении, МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.

"В соответствии с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество", - отметили в МВД.

Как сообщалось, Комитет по разведке Палаты представителей Сетана США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней вроде как осуществлялось незаконное слежение и было возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Источник: https://censor.net.ua/n3170269
 
 
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Юрик уже в прошлом, а вот Аваков, от лица ЗЕ-режима, сейчас наступает Трампу на мозоль.
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Та да. Защищать честь и достоинство курицы, которая пытается угандонить репутацию Украины ещё с времён фейка про "Кольчуги" - первейшая задача.
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Да не позавидуешь Луценку , - не зря он ездил в Англию совершенствовать Язык . он ему пригодится .
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался рассматривать законопроект, которым запрещается возвращение выведенных с рынка банков их бывшим владельцам. В переводе это означает, что на Приват продолжается охота. Дубина, не твоих ли это рук дело?
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лучший друг мари алкаш гюгик тут вовсе ни при чем
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Та нібито він якраз намагається вислужитись, показати свою користь.
Після "розкриття" гучного вбивства Шеремета потрібно реабілітовуватись перед Заходом.

"В соответствии с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество", - отметили в МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3170269
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картавого на бочку с Порохом посадить и поджечь.. Пущай полетают
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Слава богу, Пэтруха тут не причем. Наверное занят был офшорами. Хотя, внешняя политика, как я понимаю, это его. Ну хоть задницу кума своего подставил.
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А за агентом ФСБ Машей Иванович можно было следить?
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