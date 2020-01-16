 Минцифры за 4 месяца сэкономило около 1,38 млрд грн, - Федоров

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили как минимум 1380 000 000 грн бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Сэкономить удалось благодаря реформам. Прекращение неэффективных IT-закупок: ненужные реестры, в частности, закупка мощных серверов для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия - сэкономило 38 100 000 грн.

ГП "Информационные судебные решения", закупка большого количества серверов и избыточных лицензий, спроектированных без учета реальной архитектуры - 125 900 000 грн.

ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (закупка медицинской информационной системы, спроектированной под одного поставщика по крайне завышенным ценам) - 115 700 000 грн.

Благодаря реформе Госспецсвязи сэкономили 1 000 000 000 грн, уменьшив расходы на ее содержание.

Экономия на закупках (оптимизирована закупка оборудования, что уменьшило стоимость проекта почти вдвое) - 102700000 грн.

"И это не берем в расчет экономию госбюджета за счет привлечения донорских денег, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг - кабинет застройщика (одна из самых коррумпированных сфер) и многое другое. Может, зря мы об этом мало коммуницируем?", - подытожил Федоров.

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