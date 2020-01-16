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 Общество, Технологии
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Все про:Федоров Михаил (31) Минцифры (15)

 Минцифры за 4 месяца сэкономило около 1,38 млрд грн, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за четыре месяца работы министерство сэкономило более 1 млрд грн.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили как минимум 1380 000 000 грн бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Сэкономить удалось благодаря реформам. Прекращение неэффективных IT-закупок: ненужные реестры, в частности, закупка мощных серверов для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия - сэкономило 38 100 000 грн.

ГП "Информационные судебные решения", закупка большого количества серверов и избыточных лицензий, спроектированных без учета реальной архитектуры - 125 900 000 грн.

ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (закупка медицинской информационной системы, спроектированной под одного поставщика по крайне завышенным ценам) - 115 700 000 грн.

Благодаря реформе Госспецсвязи сэкономили 1 000 000 000 грн, уменьшив расходы на ее содержание.

Экономия на закупках (оптимизирована закупка оборудования, что уменьшило стоимость проекта почти вдвое) - 102700000 грн.

"И это не берем в расчет экономию госбюджета за счет привлечения донорских денег, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг - кабинет застройщика (одна из самых коррумпированных сфер) и многое другое. Может, зря мы об этом мало коммуницируем?", - подытожил Федоров.

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Минцифры за 4 месяца сэкономило около 1,38 млрд грн, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170266
 
 
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Сейчас главное прокукарекать, лохи все-равно схавают. Срочно нужен положительный инфошум.
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последние дни ничего положительного не наблюдаю кроме вышеупомянутого шума)
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на свои зарплаты отложили мильярдик, теперь можно смело обогнать по зарплате начальника Укрпочты, хай завидует в сторонке
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Если где-то убывает, то тогда где-то прибывает. ЖДЕМ.
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чувакоу срочно дать премию, как у малюськи, а у малюськи отобрать, бо хфамилией не вышел и сунулся в калашный ряд
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Добре, що є економія. Але для чого треба ціле міністерство для такої роботи?
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мабуть треба.. бо ж Гончарук сказав шо ніхрєна не тямить в економиці..
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Це ж скілки премій "волонтеру" найєму можна виписати?!
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ботоферма отчиталась про економию бюджету)
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Они же цифры!
Сколько напишет, столько и будет. Экран всё стерпит.
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Да прекращайте Вы Экономию , на чем На костях обтянутых кожой Муминизированного Общества. Если согласно проектной Документации нужно Вложить 50 тон Цемента для постройки Дома , а Вы секономили Полвину то Дом развалится , Только не ваш , Он , Ваш дом построен на секономленных средствах , На Костях Украинцев.
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