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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Трамп (2752) Парнас Лев (16)

 Парнас: "Я действовал в Украине от имени президента Трампа"

Соратник адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас действовал в Украине от имени президента Трампа.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Парнаса, каждому из тех, с кем Парнас общался в Украине, доносилась информация, "в том числе Руди по телефону в разговоре с (главой МВД. - Ред.) Аваковым, несколько раз, (главой СБУ. - Ред.) Иваном Бакановым, Юрием Луценко, генпрокурором в то время... Первое что я делал - представлялся, говорил, что действую от имени Джулиани и президента США".

На уточняющий вопрос журналистки, говорил ли он от имени Трампа, Парнас ответил утвердительно.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Также читайте: Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170262
 
   
 Топ комментарии
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В кожній країні є свій Парнас.
Нічого дивного.
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Коломойша нарік їх аферистами, отже це пристойні люди.
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Уж что-что, а в аферистах Беня разбирается. Зеленый дурень таки похоронит рыжего дурака!
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Он уже достаточно наговорил для импичмента трампа
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В конгрессе нет даже и близко голосов -это пролёт для демов, который будет стоить им выборов.
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Дуже хороший президент! Найкращий за всю новітню історію.
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Ви сприймаєте Америку через лінзу СNN. Трамп не друг і не ворог ні України, і Росії. Він про-американський, а деми всі як один глобалісти. Ось і все. Але ви там своїм не вірите і ви краєте собі як вам кажуть, не думаючи. Я за Трампа не голосував, а тепер першим побіжу голосувати за нього.
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ми оцінюємо Трампа виключно по його ролі та користі для України. внутрішньоамериканські питання нас не цікавлять. нас цікавить виключно зовнішня політика. а вона, у порівнянні із політикою Обами, вкрай негативна. Трамп підриває єдність західної коаліції, Трамп не вводить секторальні санкції щодо росії, затверджені законом, Трамп скасовує індивідуальні санкції щодо дерипаски та русала, Трамп (найголовніше!) - розпалює конфлікт з Іраном і підвищує ціну на нафту (Обама все зробив щоб знизити ціну на нафту та загнати росію під плінтус), врешті-решт Трамп обґрунтовано звинувачується у зв'язках з росією, яка є нашим прямим ворогом, і дії самої росії повністю підтверджують, що вони підтримують Трампа
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У Трампа немає ніяких зв'язків з Росією! Слідство йшло три роки!!!! Десятки міліонів доларів пішло! Нічого не знайшли! Знайшли сліди заколоту проти нього. Чому Трамп повинен дбати про Україну?! З якого милого?! Ви про свою країну самі не дбаєте , вибравши некомпетентних колаборантів, популістів і корупціонері і це ваш колективний вибір! Трамп рахує проблеми України проблемами Європи! Хто вам що винен, якщо ви самі такі!? Світ жорстокий.
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І Обама вам дав ковдри для військових, а Трамп-******* зброю від танків. І властне танки були проблемою в цій війні. При Трампі санкції проти Росії збільшились і це факт! Деми вам не друзі-запам'ятайте це! Властне деми зареєстрували в Конгресі заяву про полк Азов! Навчіться думати і аналізувати!
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Надеюсь, что его не перевыберут. Худший президент за всю историю . мошенник, которому удаётся избежать наказания. И которого раша вам выбрала, потому что консерватории гэьистская.
А если каким-то новым мошенничеством выберут, то будете расзлебыватт всю оставшуюся жизнь
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а чому ми повинні підтримувати Трампа, якщо він не дбає про Україну? Ми підтримуємо демократів, які дбають, таких як Джо Байден, та республіканців, які дбають, таких як був Джон МакКейн, а Трамп - ганчірка путіна.
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ну, а щодо того, що деми всі глобалісти, то вибачайте, ми теж глобалісти, а антиглобалістів вважаємо такими ж недолугими диваками, як і антипрививочників, прибічників теорії заговору або грету тунберг
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What tha hell are you talking about?!вдачі вам там! Не журіться! Тримайтеся, мій мудрий нарід!
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Угу))) Только не кизди)) Найкращий во все времена и во всех вселенных это Нелох Оманский))
Не надо чужие крылья к своему рыжему лахмандею применять)))
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Он пробует выторговать закрытие дела-вот и все. Только в прокуратуре южного округа ню-Йорка на такое не пойдут и будет сидеть. Все.
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не всё. вряд ли теперь Трампа презом переизберут с таким зашкваром.
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Якої інфи?! Справу передають в Конгрес, котрий голосами вирішує продовжувати чи ні. Більшість за республіканцями, котрі заявили, що ніякого криміналу немає. В президента багато привілей по Конституції. «Інфу» злили тому, що республіканці заявили що не приймають свідків. Це не судовий процес.
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Дело в том, что в Америке есть примат закона, - это не Украина с ее телефоным правом, - Трампу некому звонить по поводу этих чертей, а респуликанским конгессменам еще в Конгресс переизбирается. Сдадут рыжего дурака аж бигом!
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Справа в тому, що статистично , виборці категорично проти імпічменту.
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Але CNN вам створює картинку. В CNN найнижчі показники за всю історію!
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Одни действуют от имени Х....... ла, другие от имени Трампа, когда же мы будем действовать от имени своего ПРЕЗИДЕНТА в своей стране?
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Только Трампыч мог доверится
человеку с таким лицом
которое полностью
соответствует его имени и фамилии
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красавец, поет аж захлебывается, ну чистый кабздон...
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Яка альтернатива? Байден? Як кажуть «якщо він не спить-це вже добре». Уоррен?-соціалістка і брехуха, котра так і не може пояснити де вона буде брати кошти на свої програми? В багатих? Дурко-комуніст Сандерс? Не смішіть! Цей пісдун все, що робив своє життя-торгував комуністичними ідеями в провінції , скуповуючи нерухомість ))) це клоуни і деми це чудово розуміють, пронизуючи фейкову справу з імпічментов, надіючись використати в майбутньому але рейтинги в Трампа на постійному рівні і набагато кращі ніж в Обами. Отаке кіно, малята.
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