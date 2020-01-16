 Парнас: "Я действовал в Украине от имени президента Трампа"

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Парнаса, каждому из тех, с кем Парнас общался в Украине, доносилась информация, "в том числе Руди по телефону в разговоре с (главой МВД. - Ред.) Аваковым, несколько раз, (главой СБУ. - Ред.) Иваном Бакановым, Юрием Луценко, генпрокурором в то время... Первое что я делал - представлялся, говорил, что действую от имени Джулиани и президента США".

На уточняющий вопрос журналистки, говорил ли он от имени Трампа, Парнас ответил утвердительно.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.