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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (16040) Шефир_Сергей (20) Джулиани (95) Парнас Лев (16)

 Парнас: Джулиани поставил мне задачу "жестко" донести Шефиру, что США остановит всю помощь Украине

Президент США Трамп рассматривал прекращение всей помощи Украине, а не только военной, в случае если расследование против семьи Джо Байдена не будет начато.

Об этом соратник адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ.

"Послание, которое я передал (помощнику президента Зеленского. - Ред.) Сегею Шефиру было жесткое. Мне было сказано передать это ему в жесткой форме, не мягкой", - отмечает он, добавляя, что такая инструкция поступила от Джулиани после встрече в Белом доме.

По его словам, речь шла "не только о военной помощи, а обо всей поддержке США. О том, что отношения испортятся до тех пор пока не будет заявления".

Парнас уточняет, что на тот момент со стороны США было несколько "требований", включая открытие дела против Байдена.

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Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - толи Фруман, толи Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170260
 
 
 Топ комментарии
 
хм... и Шефир под судом в США, во власти не лохов, хоть кто-то не делал серьезные федеральные преступления? по-простому -- бабло не мыл
куда ни ткни, а вся ЗЕ команда на оффшорах, впечатлен
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гм, цей Парнас цінний свідок для можливого імпічменту Трампа, співає як соловей
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Трамп прорахувався, "жорстоке послання" у Зе не зрозуміли. "Порожнеча в голові" допомогла Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні - Цензор.НЕТ 238
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прям балаган - в тот момент шефиру былоне до кефиру
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гм, цей Парнас цінний свідок для можливого імпічменту Трампа, співає як соловей
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ага, говорливый попался и подгонятаь не надо Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні - Цензор.НЕТ 8271
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Забыл еще о херое
Луценко рассказать
Надо бы нашего Югика в штаты отправить
в камеру с афроамериканцами
Они быстро его картавость выправили бы
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Трамп прорахувався, "жорстоке послання" у Зе не зрозуміли. "Порожнеча в голові" допомогла Парнас: Джуліані поставив мені завдання "жорстко" донести Шефіру, що США зупинить усю допомогу Україні - Цензор.НЕТ 238
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. "Порожнеча в голові"

як на мене, то там голови немає=))
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А теперь как вы кредиты с условием в 200000 га впаривали.
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Иуды настолько заполнили все явные и теневые структуры управления, что могут позволить себе междусобойчики.
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хм... и Шефир под судом в США, во власти не лохов, хоть кто-то не делал серьезные федеральные преступления? по-простому -- бабло не мыл
куда ни ткни, а вся ЗЕ команда на оффшорах, впечатлен
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