 Парнас: Джулиани поставил мне задачу "жестко" донести Шефиру, что США остановит всю помощь Украине

Об этом соратник адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ.

"Послание, которое я передал (помощнику президента Зеленского. - Ред.) Сегею Шефиру было жесткое. Мне было сказано передать это ему в жесткой форме, не мягкой", - отмечает он, добавляя, что такая инструкция поступила от Джулиани после встрече в Белом доме.

По его словам, речь шла "не только о военной помощи, а обо всей поддержке США. О том, что отношения испортятся до тех пор пока не будет заявления".

Парнас уточняет, что на тот момент со стороны США было несколько "требований", включая открытие дела против Байдена.

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Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - толи Фруман, толи Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.