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Все про:Стефанишина_Ольга (16) Голос партия (127) Устинова (20) Офис генерального прокурора (27)

 Офис Генпрокурора: Открыты производства из-за угроз экс-советника Скалецкой Чумака депутатам Устиновой и Стефанишиной

Прокуратура начала уголовные производства по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"15 января 2020 года Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью", - говорится в сообщении.

Подследственность в этих производствах определена по ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что эти народные депутаты подали заявления в Генпрокуратуру еще в конце ноября 2019 года, и после регистрации заявления попали на рассмотрение к уже экс-заместителю начальника Департамента - начальника управления надзора за соблюдением законов Нацполицией. Тот, в свою очередь, направил эти заявления к уже экс-заместителю прокурора города Киева.

"Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", - добавили в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что экс-заместитель начальника Департамента - начальник управления надзора за соблюдением законов Нациполицией Украины не прошел аттестацию на перевод в Офис генерального прокурора и был уволен из органов прокуратуры 24 декабря 2019 года, а экс-заместитель прокурора Киева уволен 16 декабря 2019 года по собственному желанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, в ноябре 2019 года народные депутаты Ольга Стефанишина и Александра Устинова ("Голос") обратились в ГПУ с заявлением об угрозах со стороны бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.

Они требовали открыть уголовное производство по ч.1 ст. 14 ч.1 ст.112 (подготовка к убийству) и ч.1 ст.346 (угроза убийством) против советника главы Минздрава Чумака за фразу: "я им бошки отобью", сказанную им 27 ноября на заседании парламентского Комитета здравоохранения, где обсуждался законопроект о снижении цен на лекарства в Украине.

"Подали с Александрой Устиновой заявление в Генеральную прокуратуру Украины о совершении уголовных преступлений из-за угрозы причинить вред мне как народному депутату. ... Поскольку в словах Александра Чумака конкретная угроза "отбить бошки" авторам законопроекта №2089. Именно он сделает лекарства в Украине дешевле", - заявила тогда Стефанишина.

Офис Генпрокурора: Открыты производства из-за угроз экс-советника Скалецкой Чумака депутатам Устиновой и Стефанишиной 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170259
 
 
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а Офис РябоКапелюха не хочет пригласить уродца Дубинского, и открыть уголовное дело против него.. Ведь оснований более чем достаточно?!
Офис Генпрокурора: Открыты дела из-за угроз экс-советника Скалецкой Чумака депутатам Устиновой и Стефанишиной - Цензор.НЕТ 1396
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одна вчерашняя хуцпа против Гончарука с угрозой физического насилия на дело тянет
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правильно!

сейчас надо давить зелень хотя бы позовами, что б не хуцповали
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а если он их сглазил или порчу навел? тут одним заявлением в органы не обойдешься,надо срочно вуду привлекать
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Зебіли, Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Здобутки минулої очільниці МОЗ і команди своїми рішеннями і діями нівелювали. В МОЗ зараз одні блатні і злочинці. Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні їй потрібні родичі, друзі, подруги, понабирала злодюг помічників богатирьових, радників хабарників старої системи або від фарммафії. Вже бандюги від фармафії відкрито, відверто на засіданнях погрожуюють депутатам!? Де таке бачено! А їх спільниця очільниця МОЗ закриває на це очі і нічого не бачить і не реагує!? Прокуратура більше двух місяців не може зарєструвати справу. На чиєму ви боці!? Фарммафії!? Вже Радуцькі реанімували схеми розкрадання і схоже вже почали красти. Кришують корупцію, і це тільки початок. Чумаки від фарммафії погрожують активістам, депутатам розправою за відстоювання інтересів народу. Чи то ще буде!? Головне що Супрун з командою немає вже в МОЗ, нікому протидіяти корупції, крадіжкам, кради досхочу. Проходить реванш фармацевтичної мафії. "Покращення" почалося, особливо відчутно на місцях
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Т.е. если сказать кому то иди на ..уй, то это повод для открытия уголовного дела (сексуальное насилие)?

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