 Офис Генпрокурора: Открыты производства из-за угроз экс-советника Скалецкой Чумака депутатам Устиновой и Стефанишиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"15 января 2020 года Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью", - говорится в сообщении.

Подследственность в этих производствах определена по ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Отмечается, что эти народные депутаты подали заявления в Генпрокуратуру еще в конце ноября 2019 года, и после регистрации заявления попали на рассмотрение к уже экс-заместителю начальника Департамента - начальника управления надзора за соблюдением законов Нацполицией. Тот, в свою очередь, направил эти заявления к уже экс-заместителю прокурора города Киева.

"Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", - добавили в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что экс-заместитель начальника Департамента - начальник управления надзора за соблюдением законов Нациполицией Украины не прошел аттестацию на перевод в Офис генерального прокурора и был уволен из органов прокуратуры 24 декабря 2019 года, а экс-заместитель прокурора Киева уволен 16 декабря 2019 года по собственному желанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, в ноябре 2019 года народные депутаты Ольга Стефанишина и Александра Устинова ("Голос") обратились в ГПУ с заявлением об угрозах со стороны бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.

Они требовали открыть уголовное производство по ч.1 ст. 14 ч.1 ст.112 (подготовка к убийству) и ч.1 ст.346 (угроза убийством) против советника главы Минздрава Чумака за фразу: "я им бошки отобью", сказанную им 27 ноября на заседании парламентского Комитета здравоохранения, где обсуждался законопроект о снижении цен на лекарства в Украине.

"Подали с Александрой Устиновой заявление в Генеральную прокуратуру Украины о совершении уголовных преступлений из-за угрозы причинить вред мне как народному депутату. ... Поскольку в словах Александра Чумака конкретная угроза "отбить бошки" авторам законопроекта №2089. Именно он сделает лекарства в Украине дешевле", - заявила тогда Стефанишина.