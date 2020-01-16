 10-летняя девочка на Одесчине впала в алкогольную кому из-за выпитой водки, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
Пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Без сознания, ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам.
После получения необходимой медицинской помощи ребенок был переведен из реанимационного отделения в детское.
Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП.
"Уважаемые взрослые, именно от вас, а прежде всего - от родителей, зависит жизнь и здоровье детей. Будьте бдительны, ведь ваша легкомысленность может обернуться не только юридической ответственностью, но и трагедией, которую вы вряд ли сами себе простите", - подчеркнули в Нацполиции.
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ВСЮ???
хоча...в житті таке бува...
колись в селі..(бабуня казали рочків 4-5 було)))) бражку сусідську пробував (на весіллі чи що)
так чемно взяв гранчик батьків і набрав в рота...і сльози течуть і ковтнути не можу і плюнути, бо всі дивляться....ковтнув...йолоп...від баті підзатильник заробив...і втік рознюнявся... я чесно кажучи цього не помню )))) але бабуня часто згадували))))
а мальчики...а ну как вспомните, во сколько попробовали на язык алкоголь (на каком-то гулянии) пока родаки танцевали ??? )))) а??? отож!
правда...попробовать на язык - это одно... а сербануть до алкогольной комы... это перебор
Я еще понял бы, если глоток, перепутав стаканы. Но до комы !!
Девочку лечить, родителей кастрировать, что бы не плодились.