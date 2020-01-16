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 Политика Украины, Общество
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Все про:безопасность (701) Зеленский (4268) Кабмин (11502) пожар (3901)

 Кабмин ежеквартально будет информировать Зеленского о пожарной безопасности в Украине, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу - продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности, улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующее письмо Глава государства направил на имя премьер-министра Алексея Гончарука 16 января 2020.

Правительство должно ежеквартально информировать президента о результатах этой работы.

Письмо было отправлено премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому по состоянию на 8 января 2020 проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10374 объектах из 37006, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28%) .

По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправны или необслуживаемы автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечены 9934 руководителя учреждений и ответственные должностные лица.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин усилил госконтроль в сфере пожарной безопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170254
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки так шоб воно зрозуміло. І сірники в нього заберіть.
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ну да. типа, а в остальном. зеленая маркиза, все хорошо, все хорошо Кабмин ежеквартально будет информировать Зеленского о пожарной безопасности в Украине, - ОП - Цензор.НЕТ 673
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Тільки так шоб воно зрозуміло. І сірники в нього заберіть.
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ну да. типа, а в остальном. зеленая маркиза, все хорошо, все хорошо
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Чего так редко? Надо ежедневно, чтобы дошло.
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Не забудьте ему доложить, когда следующий раз Валерич распорядится по поджогу хаты у Валерии
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Все как в России . Путин поставил задачу , и в Украине уже тоже самое .
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Та пожар то таке,не предсказуемо. Графикам не подчиняется.
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Пожарная безопастность, она или есть или ее Нет . Пожарники есть и это точно и Здания до революции и если бы они так горели до революции как сейчас , то жили бы в палатках
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вальдимир ссаныч, докладываю: вы спалились!!! Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 2417 Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 2417 Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 2417
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Испуганный пожарами забыл про наводнения на разбитых дорогах с ментами-разбойниками со свистками соловьиными, которых только танки Захарченко не боятся!
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Им нравится слово " квартал" ,ФОРМУ дайте людям,они за свои покупают,зато руководство и главки одеты,обуты,остальное в карман и на бумаге- выдано!
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чтобы из Омана успел вернуться пожар тушить
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А деньги на эту самую безопасность выделил кабмин? Короче - ПОНТЫ И БЮРОКРАТИЯ.Лучше о Малюське подумай,а то ему жить не зачто, жена выгоняет
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Медики будут информировать о здоровии нации...
Сейсмологи о колебаниях земной коры...
А орнитологи о движении птиц в природе!

До всего есть дело ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЛИДЕРУ НАШЕЙ ЭПОХИ!)))))
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да, это победа. А за туман в голове какая наука или служба отвечает?
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Сегодня, 16 января, в Киеве машина-мусоровоз, из которой выходил дым, самостоятельно приехала в пожарную часть. Об этом передает пресс-центр ГСЧС,

Кабмін щоквартально інформуватиме Зеленського про пожежну безпеку в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 4188
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Информируйте его ежедневно. Желательно, среди ночи. А во время его отпусков - 4 раза в день.
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