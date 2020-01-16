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 Враг с начала суток 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди наших воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сразу с полуночи оккупанты начали боевые действия в районе Травневого. От Доломитного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

С 7 утра в течение получаса по направлению от Голубовского оккупанты выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Новотошковского.

Кроме этого, в районе Новотроицкого и дважды по защитникам Луганского враг вел плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет", - отметили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 92-й ОМБр Алексей Кучкин погиб в зоне ООС 15 января от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170252
 
 
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эпигоны говорящей каски выглядят шо то чересчур бледновато
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Врага выпустили из Славянска. Дали время утвердиться в Донецке. Разрастись до чудовища.И теперь они удивляются шо он их убивает ))
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2 бойца за последние сутки и оба от пуль снайперов..., недавно новость промелькнула, что вражеские снайперы катаются по линии фронта переодевшись в гражданку на гражданских авто..., интересно, это кто-то запомнил кроме меня, кому-нибудь еще не безразлично, что русские снайперы здесь у нас на Донбассе тренируются безнаказанно..., или все обеспокоены только тем, что Гончарук - козел...
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41-летний Роман, боец родом из Луцка, получил тяжелое снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное. Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудину и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ быстро стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез, остановив кровотечение. Боец потерял больше двух литров крови.
«Рискуя в непогоду, доставили вертолетом в Днепр, в Мечникова. Реанимация. Операции позади. С нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой, с надеждой о будущем счастье. Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни. Давать веру в Жизнь, воплощать мечты, находить все доброе в людях помогают, как всегда сестры и врачи Мечникова», - написал Сергей Рыженко (главврач Мечки)

Ворог від початку доби 5 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9980
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Что по этому поводу думает и говорит президент Украины?
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Эпоха бедности завершилась 19 мая 2019 года,новый начальник Украины должен мышибратьев РАБссии наградить за воссоединение Крыма,типа орденом Боди Хмельницкого.
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