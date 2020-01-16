 Враг с начала суток 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сразу с полуночи оккупанты начали боевые действия в районе Травневого. От Доломитного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

С 7 утра в течение получаса по направлению от Голубовского оккупанты выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Новотошковского.

Кроме этого, в районе Новотроицкого и дважды по защитникам Луганского враг вел плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет", - отметили в Минобороны.

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