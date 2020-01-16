 Враг с начала суток 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сразу с полуночи оккупанты начали боевые действия в районе Травневого. От Доломитного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.
С 7 утра в течение получаса по направлению от Голубовского оккупанты выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Новотошковского.
Кроме этого, в районе Новотроицкого и дважды по защитникам Луганского враг вел плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет", - отметили в Минобороны.
«Рискуя в непогоду, доставили вертолетом в Днепр, в Мечникова. Реанимация. Операции позади. С нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой, с надеждой о будущем счастье. Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни. Давать веру в Жизнь, воплощать мечты, находить все доброе в людях помогают, как всегда сестры и врачи Мечникова», - написал Сергей Рыженко (главврач Мечки)