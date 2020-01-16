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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Фирташ (1025) Трамп (2752) Парнас Лев (16)

 Парнас: Фирташ обещал помощь в преследовании Байдена в Украине в обмен на закрытие дела против него в США

Соратник адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас заявил, что разговаривал с украинским олигархом Дмитрием Фирташем о помощи в преследовании в Украине экс-вице-президента США Джо Байдена в обмен на закрытие дела против него в Минюсте США.

Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу MSNBC, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа (по Байдену. - Ред.), мы должны были пообещать ему кое-что. Что касалось Фирташа, то это кое-что состояло в том, чтобы сказать ему, что его дело здесь (в США. - Ред.) не имеет перспектив, и его безосновательно преследуют. И еще, что его дело (об экстрадиции в США. - Ред.) можно было бы решить", - сказал Парнас.

Парнас также подтвердил, что дело Фирташа и компания Burisma, где работал сын Байдена Хантер, были связаны, ведь целью было, чтобы Украина объявила расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена, который, вероятно, станет главным соперником Дональда Трампа на американских президентских выборах в этом году в ноябре.

Ранее Bloomberg и другие медиа писали, что Лев Парнас был связан с группой юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который является партнером осужденного американского лоббиста Пола Манафорта и может быть экстрадирован в США из Австрии.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - толи Фруман, толи Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170249
 
 
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"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - так Фирташ прокомментировал в австрийском суде договоренности, достигнутые в Вене накануне президентских выборов в 2014 году. Парнас: Фирташ обещал помощь в преследовании Байдена в Украине в обмен на закрытие дела против него в США - Цензор.НЕТ 7337
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Могу сказать, что теперь вы, зебилы, добились чего хотели - скоморох стал президентом, а вся остальная власть распределена между слугами этого скомороха и Коломойского. Радуйтесь.
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не перекручивай. Там был другой монолог: "Могу сказать, что мы остались в стороне и не добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром, хотя договоренности были иными", - вот слова фирташа из стенограммы...
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Когда Фирташа в штатах посадят, то семья его, живущая сейчас в Москве, будет продавать все его активы. Так вот, власть украинская! Попробуйте только распределить всё это между действующими олигархами!
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очень даже по-фирташски, по-кашерному, по пархатски... ой, не морочь мне голову, а Чччто мине за ето?
Представляю терки бубочки с беней:
- я тебя сделаю президентом, но взамен хочу Приват
- дядя беня, а шо мине взамен? Мине шо с того?
- сватов в эфир выпущу, слугу народа продам кацапам
- а-а-а-а, ну тогда таки да...тогда посмешу, подрыгаю ножкой, шо там...
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Только не это! Еще одного мерзкого олигарха Украина уже не выдержит!
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