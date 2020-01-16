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Все про:изнасилование (659) подростки (177) прокуратура (3808) Запорожская область (728)

 15-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю подругу в Запорожской области, ему грозит до 12 лет тюрьмы, - прокуратура

В центре одного из сел Пологовского района Запорожской области местный житель изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. 11 января суд избрал подозреваемому меру пресечения - домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Во время следствия установлено, что несовершеннолетние употребляли спиртные напитки в общей компании в центре одного из сел Пологовского района. После чего вместе возвращались домой.

У железнодорожных путей парень, зная, что девушка является несовершеннолетней, используя ее беспомощное состояние, вызванное алкогольным опьянением, против ее воли изнасиловал последнюю.

Постановлением следственного судьи 11.01.2020 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное парню грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170248
 
 
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...было бы 18 - грозил бы призыв... Зелепузые, для вас лайфхак...
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почему "новость" не жирным шрифтом???
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ну вобще дичь конечно... какая то шурігина - на донішке...
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Як вийде з зони, відразу піде в депутати. Цінні кадри.
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Яка зона? Він сам неповнолітній. Редактори ви зовсім ідіоти? Що це новина?! О_о
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за цією статтею, відповідальність з 14и років
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А треба не погрожувати, а саджати на 15років з обов"язковою кастрацією. 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2927
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там треба розібратися, чого неповнолітня дівчина напилася до безпам'ятства, доречі сама могла погодитися, а потім коли проспалася - розпатякала матері або батькові й пішла заяву писати.
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дєвачка напилась до потєрі сознанія, разом вертались з п'янки - яке ше насіліє???
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А как они знают кто кого изнасиловал ? Они же бухали они вместе... 😕
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За что 12 лет? Он что убил и расчленил ее а заодно ее семью и всех подруг? Да у нас за убийство десятков людей условные сроки иои домашний арест дают.
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Совершеннолетний парень в 15 лет?
Понял только, что девушка была несовершеннолетней без указания возраста.
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Умеют у нас журнашлюхи и прокуроры статьи писатьдля большего хайпа.
А если написать статью по другому типо 15-ти летний ребенок был соблазнен и изнасилован особью женского пола находящейся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения отчего получил психологическую травму и венерические заболевания. Почему у нас бабы хотят равноправия но в случай чего визжат что во всем виноваты мужики 15-річний хлопець зґвалтував неповнолітню подругу в Запорізькій області, йому загрожує до 12 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3358
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Несовершеннолетняя употребляла алкоголь и тд... А по етому поводу будет статья и статья на того кто продал им алкоголь? Что то мне кажется что ето очередная Шурыгина которая бабла вместе со своими непутевыми родителями-алкашами решили сбить с пацана.
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меня тоже удивляет. я взрослый мужик немогу купить бухло после 23ех, а какая то писюрва набухивается до усирачки.
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Наташа після секса з двома мужиками лежить між ними з цигаркою:
- Прєдставляю как би рассвєріпєла мама, йєслі би узнала что я курю
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до 12 лет????? нихрена не врубаюсь в наше правосудие. пару дней назад нашли мертвого младенца, уже родивегося, он когдато был живой, значит убиство........... маме до 7 лет. абсурд
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да, и еще, доведение до преступления своим поведением. у прокуроров бабла будет немерено. кто болье даст
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