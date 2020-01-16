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 Политика Украины
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 Публикация "записей Гончарука" - информационная атака России и "одного известного олигарха", - Порошенко

Обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у премьер-министра Алексея Гончарука - это не украинский сценарий. В этом скандале заинтересована Россия как страна-агрессор и олигарх-бывший владелец национализированного "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах парламента.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, "абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо скандал".

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - подчеркнул Порошенко.

"Каковы причины этой атаки? Они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы", - объяснил Порошенко.

"Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", -  заявил он.

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" точно не будет принимать в этом участия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170246
 
   
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отрезвело и выползло пос-рать?
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Порошенко поступив як батько нації.
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Уже выяснили, что это был не компромат на Гончарука, а компромат на Зелемойского, однако Слуги атакуют Гончарука...
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Зрозуміло, не дебіли винні, в мальдівського мародера винен лише ху@лостан!
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По словам Порошенко, "абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо скандал".Источник: https://censor.net.ua/n3170246

Ой, а хто це тут зраду зрадну роздмухує? Агов, солоденькі!!!
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ЗЕнька по этому поводу МОЛЧИТ!)))
видно еще не получил инструкции от Суркова...
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