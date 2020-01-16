 Порошенко выступил в защиту Гончарука: Записи - это не украинский сценарий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах парламента.
"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, "абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал".
"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - подчеркнул Порошенко.
"Каковы причины этой атаки? Они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы", - объяснил Порошенко.
"Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", - заявил он.
Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" точно не будет принимать в этом участия.
Полная потеря ориентации - тут гавна полные пасти а Порошенко им вроде сочувствует - несварение будет у особо упоротых
На каких? На твоем "кривом" канале Орловская весь вечер вчера губы надувала, когда Фурса говорил не то, что она хотела.
Боти с прошивкой "порошенко всьо украл" расстерялись как сперматозоиди в анусе
Там не излечимо.
Если ЗЕ реально, а не фигурально прямо в прямом эфире обосрется и надудлит себе в штаны, зебилы все равно будут уверены, что в этом Порошенко виноват.
Сейчас же они уже уверены, что их собственная умственная недостаточность, результатом которой стал ЗЕ-президент - это вина Порошенко.
Дегенерат росися вперде d82e7584 уже дотумкал, как ужиком извернуться и сернуть.
Порошенко заступающийся за Гончарука это лучшее, что я видел сегодня. Ещё Рябошапку бы защитить. И все сторонники и партнёры будут в одном флаконе.
Порохобот порохобота.
"да я теперь фанат Гончарука!
Отцепитесь от человека.
Там реально туман и дыра в голове."
Правильно-парашенка.
используют лишь дырочки для клизмы.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.