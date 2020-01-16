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Все про:избиение (9362) патрульная полиция (1375) Офис генерального прокурора (27)

 Патрульным, избившим задержанного до разрыва почки, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора

Специализированное подразделение Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам и другим нарушениям прав человека со стороны правоохранителей начало системную работу по привлечению к ответственности правоохранителей, которые пренебрегают правами человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Производство по факту избиения было зарегистрировано еще в феврале 2019 года. 

"Однако в нем длительное время расследования фактически не проводилось, несмотря на установление всех участников конфликта. Новым руководством прокуратуры в декабря 2019 года было принято решение об изменении группы прокуроров в производстве, которое возглавили прокуроры указанного специализированного подразделения", - говорится в сообщении.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора было установлено, что двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его поведению. От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки.

15 января 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора в г. Одесса сообщили обоим работникам полиции о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении от занимаемых должностей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170243
 
 
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в старой милиции избивали исключительно в сапогах, а в новой прогрессивной полиции - исключительно в ботинках, шобы сберечь психику подозреваемых
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Может добрым патрульным стоит стать донорами почек и всех остальных органов ? Биологические мусора. Блд...
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Зато полицейские. Или, как любят говорить любители понтов, копы. Америка, ****.
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выписать штраф 117 грн и отправить домой, он не виноват, вот еслиб убил то можно сразу штраф 10 минималок выписывать и отправить домой, он не виноват.
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Лучше бы пристрелили,зачем человека калечить?Если оказывает сопротивление то расстрел на месте,так везде в Мире есть.
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Пытки до разрыва почек - это превышение полномочий.
А полномочия - это только выбитые зубы и раздавленные дверью пальцы?
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Вімкнув трансляцію ВР, відчуття повної безвиході! Слуги урода переплюнули панамського мародера разом з азіровим! Безмізкові створіння!!!
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Говорят , что непризнанные республики при деокупации ихние мгб переходит согласно минским соглашениям в Полном Составе , а Особо Отлечившиеся идут на Повышение .Ну впрямь Ступор Верить или нет . Хотя все возможно.
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не хочу защищать копов...
но... иногда бывает желание им сказать - стрельни в это неуправлямо-неуравновешенное быдло... но потом понимаешь, что им тех проблем на пол жизни хватит
но с другой стороны, не зная этого дела, тяжело что-то говорить...и болезненно представить, что ни с того ни сего... от не хер делать... поотбивали почки невиновному...
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А гетьману, разорвавшую всю страну ничо шапка?
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