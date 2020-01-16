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 Политика Украины
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 В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка, - МОН

Принятым сегодня новым законом о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующая статья нового закона была написана "по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии", пояснили в министерстве.

Итак, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и не имеют государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

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Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Как сообщалось, сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании" (№ 0901). Закон поддержали 327 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3170241
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто знову російськощелепні будуть волати про утиски... В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка, - МОН - Цензор.НЕТ 7177
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Колоніальний закон. Нацменам надали привілеї не вивчати державну мову.
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треба польську вводити як обов'язкову у школах.. бо дітки виростуть і шо їм тут робити?
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Ідея не погана...
Але не обов'язково польську і не потрібно щоб це було в обов'язковому порядку. Можна наприклад - згідно замовлень.
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Тобто знову російськощелепні будуть волати про утиски...
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За них рашка покричить, вдруг вони забудуть чи силки не знайдуть.
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У петиков всему "пипец". Зато, как легко писать комменты!
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Ну, не так всё страшно... Вы же, пять лет, перед этим писали про "зраду", да так её и не нашли... А теперь она налицо, а вы её не видите... Странно, не правда?...
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Она везде! Я же говорю: петикам легко писать комменты. У них набор штампов, просто меняешь местами - и готово!
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Тільки потім нехай не волають на ввесь світ, що їх "ущемляют в Украине" при прийомі на роботу, в ВУЗ-и, на керівні посади, бо вони погано володіють "украинським языком".
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Ему мозг прищемили и он стал узким
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там тоже изменят...
сделают владение гос.мовой не обязательным, главное что бы панимали...
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Колоніальний закон. Нацменам надали привілеї не вивчати державну мову.
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нет.., сделали держ.мову второстепенным, факультативным предметом...
как в Беларуссии...
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До цього ще не дійшло, але вже близько. Це при всьому при тому, що українців більше 80 % населення.
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А кто тогда петыку волшебного пендаля дал? Получается, что украинцы?
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Політичних клоунів безліч, а Мова одна.
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А где єто написано, в твоей фантазии?
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В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка...где такое в Мире есть ,чтобы были три модели? Наверное для украинцев, для советских граждан Украины и для мордовцев, и др иностранных граждан проживающих временно в Украине
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Скоріш для українців, мікроросів і російськощелепних.
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Надо бьіло послемразвала совка четче подходить к проблеме, на сегодня мир уже жругоц и русскочелюстньіе научились єтим пользоваться.
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вроде звучит нормально. но блин с нашей Зе командой все время подвоха ждешь
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и каждая модель синхронизирована с будущими профессиями учеников-малят-сиделка, прачка, домохозяйка, сантехник, садовник, сборщик клубники, дворник
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Яшка-поц, ти знаєш, хто такий горобчик? Це ти. Прилетів, какнув і полетів.
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у тебя талант к самокритике, жги дальш, У законі про середню освіту прописано три моделі вивчення української мови, - МОН - Цензор.НЕТ 9029 . розумне существо
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Можешь писать по русски или по украински - я тебя пойму. Ведь, слава Богу, я не ущербный (то-бишь не рассеянин).
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это тебе так кажется, займись самовнушением У законі про середню освіту прописано три моделі вивчення української мови, - МОН - Цензор.НЕТ 9155
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"Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика". Може вже пора це у Конституції України прописати:?
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А ти згоден з тим, що "Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика"?
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Згоден, але цього на сьогодні вже замало.
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В США вообще нет Закона о государственном языке, т.е. официально государственного языка в США не существует. И ничего, живут в отличии от непрекращающейся свары между коренными гражданами одной Украины говорящих на разных языках.
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...для проживающих в среде собственного языка (русский язык) начальная школа будет на языке меньшинства.
Вот главное.
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Виробництво узкоязичних "каклів" буде поставлено на поток.
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Чем отличается национализм от нацизма?
Национализм - развитие культуры своей нации, до возвышения над другими.
Нацизм - принижение соседних культур, что бы другие были ниже своей.
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