 В законе о среднем образовании прописаны три модели изучения украинского языка, - МОН

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующая статья нового закона была написана "по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии", пояснили в министерстве.
Итак, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и не имеют государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.
Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
Как сообщалось, сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании" (№ 0901). Закон поддержали 327 народных депутатов.
Але не обов'язково польську і не потрібно щоб це було в обов'язковому порядку. Можна наприклад - згідно замовлень.
пипец мове...
сделают владение гос.мовой не обязательным, главное что бы панимали...
как в Беларуссии...
Вот главное.
Национализм - развитие культуры своей нации, до возвышения над другими.
Нацизм - принижение соседних культур, что бы другие были ниже своей.
аха, руский язык притесняют..................................
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