 Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области, - Верланов

Согласно пресс-релизу ГНС, обнародованном на сайте, все материалы по результатам этой проверки будут немедленно переданы в правоохранительные органы.

По словам Верланова, Госналоговая служба планирует завершить переаттестацию своих сотрудников до 1 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На брифинг главы налоговой Верланова в Одессе не допустили ряд журналистов

"Процесс переаттестации всех сотрудников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля", - цитирует его пресс-служба.

При этом Верланов сообщил, что план переаттестации сотрудников будет подан на рассмотрение правительства в двухнедельный срок.

Он также объявил о начале работы анонимной антикоррупционной линии для сообщений о незаконных действиях сотрудников налоговой.

"Опубликованная НАБУ информация нанесла очень серьезный репутационный удар по всем сотрудникам налоговой", - отметил Верланов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

Как сообщалось, глава Государственной налоговой службы отстранил все руководство Одесского областного управления ГНС и инициировал внутреннее служебное расследование после коррупционного скандала в Одессе. 13 января, и. о. начальника Главного управления ГНС одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.