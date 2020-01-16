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Все про:налоговая милиция (1820) Одесская область (1905) ГНСУ (37) Переаттестация (124) Верланов Сергей (33)

 Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области, - Верланов

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов анонсировал создание рабочей группы для тематической проверки организации работы ведомства в Одесской области.

Согласно пресс-релизу ГНС, обнародованном на сайте, все материалы по результатам этой проверки будут немедленно переданы в правоохранительные органы.

По словам Верланова, Госналоговая служба планирует завершить переаттестацию своих сотрудников до 1 июля.

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"Процесс переаттестации всех сотрудников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля", - цитирует его пресс-служба.

При этом Верланов сообщил, что план переаттестации сотрудников будет подан на рассмотрение правительства в двухнедельный срок.

Он также объявил о начале работы анонимной антикоррупционной линии для сообщений о незаконных действиях сотрудников налоговой.

"Опубликованная НАБУ информация нанесла очень серьезный репутационный удар по всем сотрудникам налоговой", - отметил Верланов.

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Как сообщалось, глава Государственной налоговой службы отстранил все руководство Одесского областного управления ГНС и инициировал внутреннее служебное расследование после коррупционного скандала в Одессе. 13 января, и. о. начальника Главного управления ГНС одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3170231
 
 
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Начали , а Шаакашвили по Чердакам ловили , - а он же предупреждал , ну хоть начали , Ну и Ладненько
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Репутации налоговой ничего не может повредить.... её нет...
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Переселенка из луганды, попавшая на прокорм в одесскую налоговую, наверняка в шоке.
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Задача рабочей группы узнать сколько скрысятничала макеевская шмара!?
План по ежемесячному откату на Киев будет пересмотрен и откорректирован!
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первая в мире переаттестация с применением конвертных схем и прибамбасов
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